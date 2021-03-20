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- 20 Mar 2021 - 18:59 G: 20 Mar 2021 - 19:26

Sadakatsiz Dizisinden Derin'in Ayrıldığı Kesinleşti! Volkan Her Şeyi Dağıttı, Derin Cinayete Kurban Gitti! Artık Yok!

Sadakatsiz dizisinde olaylar birbiri ardına gelişiyor. Sevilen dizideki yaşanan gelişmeler ise seyirciyi şoke uğrattı. Dizinin akıbetini değiştirecek bu olaylar ise herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kafalarda onlarca soru işareti yaratan bu olay sürpriz cevaplara karşılık buluyor. Çok önemli kararların alındığı Sadakatsiz dizisinde sevenlerinin derinden etkileyecek sonuçlara neden oluyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Sadakatsiz dizisinde radikal karalar art arda sıralanıyor. Yeni sayfaların açılacağı dizinin senaryosunda çok ciddi değişikliler var. Merakla beklenen bu haberler ise seyirciyi çok etkiyecek. Çok önemli bir ayrılığın yaşandığı dizide yepyeni bir dönemin başlangıcı yeni bölümle beraber karşımıza çıkacak.

Başrollerde Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere’nin yer aldığı Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de öyle bir ayrılık yaşanıyor ki bu durum dizinin hikâyesini temelden sarsacak. Sarsıcı ayrılığın dizinin akıbeti açısından nasıl bir yerde konumlandığı ise hala büyük merak konusu. Çok önemli karalar veren Derin yeni bölüme damgasını vuruyor.

20 Mar 2021 - 18:59 Ankara- Magazin

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