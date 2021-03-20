İbrahim Tatlıses Ağızları Açık Bıraktı! Ortaya Çıkan O Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Tatlıses...

Şanlıurfa’da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses’in asıl soyadı, Tatlı’dır. Annesi Kürt, babası Arap olan ünlü türkücü, tanıştığı bir kişinin önerisiyle soyadını değiştirmiştir. Sesini çok beğenen Tatlıses soyadlı bir kişinin önerisiyle, sesine ithafen, soyadını ‘Tatlıses’ olarak değişmiştir. 7 çocuklu bir aile de doğan Tatlıses, fakir bir aileden gelmektedir. İş yaşamına inşaat işçisi olarak başlayan Tatlıses, sesinin keşfedilmesiyle beraber hayatında yeni bir dönem başlamıştır.

Kanal D’de yayınlanan bir programa katılan İbrahim Tatlıses, babasının Arap, annesinin Kürt kökenli olduğunu, kendisinin ise Türk olduğunu ifade etmiştir. Çocukluğundan beri çok zor zamanlar geçiren Tatlıses, şanssızlığını daha doğarken yaşamıştır. İbrahim Tatlıses doğduğunda babasının cezevinde bulunmasıyla zorlu bir hayata başlamıştır. Hiç okula gitmediğini söyleyen Tatlıses’e, neden okumadığı sorulduğunda, bir ara fenomen olan o sözünü söylemiştir. “Urfa’da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik” diyen Tatlıses’in bu sözü bir ara herkesin dilindeydi. Çocuk yaşlarda çalışmaya başlayan Tatlıses, su satarak, çığırtkanlık yaparak geçimini idame ettirmiştir.