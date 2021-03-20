Maraşlı Dizisinin Başrol Oyuncusu Tek Kelime Etti, Heyecan Yükseldi! Maraşlı Dizisinde Büyük Gelişme Var! Neler Oluyor?
Ekranların sevilen dizisi Maraşlı’da adrenalin tavan yaptı. Her yeni bölümde seyirciyi ekran başına kilitleyen dizideki son gelişme ise tansiyonu yükseltti. Diziyi adeta yeniden başlatacak olan bu gelişmenin detayları ise netlik kazanmaya devam ediyor. Tek bir kelimenin yarattığı bu büyük gelişme dizinin seyrini kökünden etkiledi.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı, Pazartesi akşamları seyircisiyle buluşuyor. Her yeni bölümünün merakla beklenildiği dizinin başrollerinde ise, Alina Boz ile Burak Deniz bulunuyor. Henüz 10 bölümü yayınlanan dizisinin şimdiden yoğun bir kemik kitlesi oluşmuş durumda. Ancak dizide yaşanan son gelişme herkesi meraklandırdı. Hikâyede çok önemli değişiklikler yaşanmasının yanında dizinin akışını etkileyecek olay ise son bölümde kaydedildi.
Celal Kün karakteriyle kalpleri fetheden Burak Deniz, başrolü paylaştığı rol arkadaşı Alina Boz ile de başarılı bir uyum yakaladı. İkilinin sosyal medya paylaşımları da hayranları tarafından her defasından yoğun bir ilgiyle karşılık görüyor. İkilinin samimi diyaloglarına çok güzel tepkiler veren hayranları, paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.