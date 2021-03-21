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- 21 Mar 2021 - 12:58 G: 21 Mar 2021 - 13:07

Müge Anlı'da Korkunç Aile Tek Tek Tahliye Oluyor! Palu Ailesi, Dehşet Saçmaya Devam Edecek! Müge Anlı Her Şeyi Anlattı!

ATV ekranlarında yayınlanan, reyting rekorları kıran program Müge Anlı ile Tatlı Sert’te olaylar dehşet saçıyor. Müge Anlı ve ekibinin, Emniyetle beraber eşgüdümlü hareket etmesinin sonuçlarıyla, binlerce insana umut olunuyor. Binlerce konunun işlendiği programda bir aile var ki; hala dehşet saçmaya devam ediyor. Müge Anlı, Palu ailesi hakkında yine bir gerçeği gözler önüne serdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her sabah birden fazla olayla ve konukla karşılaşılıyor. Seyirciler tarafından ilgiyle izlenen programa, bazen akıllardan silinmeyecek konuklar geliyor. İzleyenlerin aklından çıkmayan bir aile olayının işlendiği yayınlar, seyircilerin hala aklında yer alıyor. Palu ailesi hakkındaki şok gerçek ne?

Müge Anlı ve seyircileri şaşırtan bir olay gerçekleşti. Yayında tek tek anlatan Müge Anlı, sakinliğini koruyamadı. Palu ailesi dehşet saçmaya devam ediyor. Palu ailesi tek tek tahliye mi oluyor? Devamı haberimizin devamında…

21 Mar 2021 - 12:58 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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