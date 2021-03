Survivor'da Cemal Can Rüzgarı! Yeniden Şampiyon Olmaya Geliyor! Duyurusunu Yaptı, Katılıyor!

Survivor All Star, Acun Medya’dan en çok beklenen konseptler arasında yer alıyor. Favori yarışmacıları tekrar yarışmada görmek isteyen sıkı takipçiler merakla, Survivor All Star’ı bekliyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Cemal Can Canseven’e de takipçileri tarafından en çok gelen sorulardan birisi, Survivor All Star’a katılacak mısınız sorusu oluyor.

Survivor 2020’deki başarısından ve mücadeleci tavrından dolayı hem gönüllere giren hem de şampiyon olan Cemal Can, Survivor All Star için en çok beklenen ve istenen yarışmacılar arasında yer alıyor. Survivor’dan sonran yıldızı parlayan Cemal Can, DJ’likle başlayan kariyerine, oyunculukla devam ediyor. Aleyna Tilki ile başrollerini paylaştığı İşte Benim Masalım adlı internet dizisi ile oyunculuğa başlayan Cemal Can, yeniden Survivor olmaya geliyor.