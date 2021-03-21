Survivor'da Cemal Can Rüzgarı! Yeniden Şampiyon Olmaya Geliyor! Duyurusunu Yaptı, Katılıyor!
Survivor 2020’nin şampiyonu Cemal Can, yeniden parkurun tozunu attırmaya geliyor. Survivor 2020’nin şampiyonu olan Cemal Can, yeniden Survivor’a katılacağını açıkladı. Survivor All Star’a hangi ünlü isimler gelecek merak ediliyor. Şampiyon Cemal Can’a da All Star’a gelecek misin diye hayranları tarafından sürekli sorular geliyor. Bu soruya yanıt veren Cemal Can, Survivor’a yeniden geleceğini duyurdu.
Survivor All Star, Acun Medya’dan en çok beklenen konseptler arasında yer alıyor. Favori yarışmacıları tekrar yarışmada görmek isteyen sıkı takipçiler merakla, Survivor All Star’ı bekliyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Cemal Can Canseven’e de takipçileri tarafından en çok gelen sorulardan birisi, Survivor All Star’a katılacak mısınız sorusu oluyor.
Survivor 2020’deki başarısından ve mücadeleci tavrından dolayı hem gönüllere giren hem de şampiyon olan Cemal Can, Survivor All Star için en çok beklenen ve istenen yarışmacılar arasında yer alıyor. Survivor’dan sonran yıldızı parlayan Cemal Can, DJ’likle başlayan kariyerine, oyunculukla devam ediyor. Aleyna Tilki ile başrollerini paylaştığı İşte Benim Masalım adlı internet dizisi ile oyunculuğa başlayan Cemal Can, yeniden Survivor olmaya geliyor.
21 Mar 2021 - 13:22 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.