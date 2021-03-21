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21 Mar 2021 - 14:22

Survivor İzleyenlere Müjde Üzerine Müjde! Acun Ilıcalı Haberi Verdi, Olanlar Oldu! O İsim Geliyor…

Acun Ilıcalı birleşme partisine gelecek ismi açıkladı. O ismi duyanlarda sarsıcı bir etki yaratan Acun Ilıcalı birleşme partisine öyle bir ismi davet etti ki duyanların ağzı açık kaldı. Şimdiden milyonlarca seyirci o ismi beklemeye başladı. Açıklanan isim izleyenleri heyecana boğarken Acun Ilıcalı o sürpriz ismi Instagram hesabından duyurdu.