Survivor İzleyenlere Müjde Üzerine Müjde! Acun Ilıcalı Haberi Verdi, Olanlar Oldu! O İsim Geliyor…
Acun Ilıcalı birleşme partisine gelecek ismi açıkladı. O ismi duyanlarda sarsıcı bir etki yaratan Acun Ilıcalı birleşme partisine öyle bir ismi davet etti ki duyanların ağzı açık kaldı. Şimdiden milyonlarca seyirci o ismi beklemeye başladı. Açıklanan isim izleyenleri heyecana boğarken Acun Ilıcalı o sürpriz ismi Instagram hesabından duyurdu.
Survivor 2021 heyecan dolu bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Eleme adayının belirlendiği 51. Bölümü ile ekranlardaki yerini alan yarışma izleyicilere adrenalin dolu bir bölüm sundu. Eleme adayının belirlendiği konsey akşamında heyecan çok yüksekten ilerledi. Konseyde bazen sesler yükselirken bazen de ortalık buz kesti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.