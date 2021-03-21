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- 21 Mar 2021 - 14:58 G: 21 Mar 2021 - 15:11

Gönül Dağı Dizisinden Hayranlarını Üzen Haber! Milyonlar Bu Haberle Sarsıldı! Ekranlara Gelmeyecek, Tarihler Tamamen Değişti! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzecek haber geldi. Kemik izleyici kitlesine kısa bir sürede ulaşmış olan Gönül Dağı dizisinden gelen bu haber karşısında milyonlarca kişi derinden sarsıldı. Ekranlara gelmeyeceği açıklanan dizi sessizce veda mı etti? İşte tüm detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerinde yer aldığı başarılı dizide, heyecan ve aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Yayın hayatına başladığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamış olan dizinin hayranlarına ise TRT1 tarafından kötü haber verildi. Dizininin yayınlanan son bölümünden sonra ekranlara gelen fragman şok etkisi yarattı. 

20 Mart Cumartesi günü, 22. Bölümünü yayınlayan Gönül Dağı, televizyon başına seyirciyi toplamıştı. Reytinglerde her hafta olduğu gibi bu haftada ilk sıralarda yerini alan başarılı dizinin son bölümünde ise heyecanlı gelişmeler yaşandı. Dizinin yayınlanan 22. Bölümünün hemen arkasından yayınlanan fragmandaki tarih ise dizinin hayranlarına büyük bir şok yaşattı.

21 Mar 2021 - 14:58 Ankara- Dizi Haberleri

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