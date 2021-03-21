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21 Mar 2021 - 15:24

Masumlar Apartmanı Han Hem Dizide Hem Gerçekte Hastanelik Oldu! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Çok Trajik Bir Olay Yaşandı! Neler Oluyor?

Masumlar Apartmanı dizisinin ünlü oyuncusu Birkan Sokullu hastanelik olmasıyla gündeme geldi. Sevenlerinin durumunu çok merak ettiği oyuncunun şu an ki durumu nasıl? Bu üzücü gelişme başarılı oyuncunun kariyerini etkileyecek mi? Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu’nun Hastanelik olması akıllara birçok soru işareti kattı. Bunlardan en çok sorulan soru ise ‘Oyuncunun durumu nasıl ve bu durum diziyi ekilecek mi?’’ şeklinde oldu.