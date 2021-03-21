Masumlar Apartmanı Han Hem Dizide Hem Gerçekte Hastanelik Oldu! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Çok Trajik Bir Olay Yaşandı! Neler Oluyor?
Masumlar Apartmanı dizisinin ünlü oyuncusu Birkan Sokullu hastanelik olmasıyla gündeme geldi. Sevenlerinin durumunu çok merak ettiği oyuncunun şu an ki durumu nasıl? Bu üzücü gelişme başarılı oyuncunun kariyerini etkileyecek mi? Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu’nun Hastanelik olması akıllara birçok soru işareti kattı. Bunlardan en çok sorulan soru ise ‘Oyuncunun durumu nasıl ve bu durum diziyi ekilecek mi?’’ şeklinde oldu.
Masumlar Apartmanı dizisinin önemli ismi hastanelik oldu. Oyuncunun hemen hastaneye gittiği trajik olay hayranları endişeye soktu. Masumlar Apartmanı’nda Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu hastanelik oldu. Sevilen dizinin ünlü oyuncusu hastaneye gitmek zorunda kaldığı kazanın detayları hakkında sorulara yanıt verdi.
Başarılı oyunculuğu ve Han karakterinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran Birkan Sokullu, geçtiğimiz gün geçirdiği ufak bir kaza sonucu tedavi olmak için hastaneye başvurdu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanının, "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanan Masumlar apartmanı dizisi yayınlandığı günden bu yana popülaritesini kazanmış durumda.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.