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- 21 Mar 2021 - 15:35 G: 21 Mar 2021 - 16:26

Seren Serengil'den Kâbus Gibi Haber! Hayranları Tamamen Yıkılacak, Sadece Bir Haftada Olanlar Oldu! Sağlık Durumu...

Seren Serengil’den hayranlarına buruk haber. Sağlık durumu hakkında kritik gelişme kaydedilen ünlü ismin şu an durumu nasıl? Ekranlarda kalmaya devam edebilecek mi? Sağlık durumu kariyerine nasıl yön verecek? Ünlü sunucu hakkında merak edilen sorular birikmeye devam ediyor. Sağlık durumunda yaşanan şok bir gelişmeyle yeniden gündeme gelen Seren Serengil herkesi meraklandırdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Arto ve Bircan Bali ile birlikte Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunucu olan Seren Serengil’in sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyordu. Son yaşanan önemli gelişme bu durumu merak edenleri üzen bir haber oldu. sunucu ve şarkıcı Seren Serengil sağlık sorunlarının yeniden başladığını duyurması üzerine gündeme üzücü bir giriş sağladı. Takipçilerinden bu konuda yardım isteyen Seren Serengil için kimse iyi dileklerini eksik etmedi.

Dumping Sendromu yaşayan sevilen isim; 46 kiloya kadar gerilirken herkesi üzen bu haber sonrasında, sevenleri sosyal medyadan büyük destek gösterdi. Daha önceden sağlık sorunlarının olduğu biliniyordu bu sorunların yeniden nüksetmesi Seren Serengil sevenlerini derinden üzdü. Geçirdiği mide ameliyatı sebebiyle hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil bir süredir tedavi görüyordu.

21 Mar 2021 - 15:35 Ankara- Magazin

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