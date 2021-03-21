Seren Serengil'den Kâbus Gibi Haber! Hayranları Tamamen Yıkılacak, Sadece Bir Haftada Olanlar Oldu! Sağlık Durumu...

Arto ve Bircan Bali ile birlikte Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunucu olan Seren Serengil’in sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyordu. Son yaşanan önemli gelişme bu durumu merak edenleri üzen bir haber oldu. sunucu ve şarkıcı Seren Serengil sağlık sorunlarının yeniden başladığını duyurması üzerine gündeme üzücü bir giriş sağladı. Takipçilerinden bu konuda yardım isteyen Seren Serengil için kimse iyi dileklerini eksik etmedi.

Dumping Sendromu yaşayan sevilen isim; 46 kiloya kadar gerilirken herkesi üzen bu haber sonrasında, sevenleri sosyal medyadan büyük destek gösterdi. Daha önceden sağlık sorunlarının olduğu biliniyordu bu sorunların yeniden nüksetmesi Seren Serengil sevenlerini derinden üzdü. Geçirdiği mide ameliyatı sebebiyle hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil bir süredir tedavi görüyordu.