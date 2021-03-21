Esra Erol'da Bir Aile Dağıldı! Cips Almaya Çıktı, Kocaya Kaçtı! 20 Yaşındaki Kızdan Tek Bir İz Yok!
Esra Erol’un sunumuyla, ATV ekranlarında yayınlanan, reytingleri zorlayan program, Esra Erol’da, şok edici aile öyküleri ile seyircileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Birbirinden çarpıcı olayların konu edildiği programda, izleyenleri üzecek bir hikaye daha ekranlara geldi. Anne Mekiye Alci ve abla Ayşe Güldür’ün, kayıp Melike için katıldığı programda, gerçekler karşısında stüdyo şaşkına döndü.
20 yaşındaki kızı Melike Alci için, Esra Erol’da ya gelen aileden üzücü bir tablo ortaya çıktı. 6 Mart tarihinden beri kayıp olan Melike için, programa başvuran ablası, annesiyle beraber, kardeşini arıyordu. Kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Melike’nin sağlık durumunu merak eden acılı aile stüdyoda, gözyaşlarını tutamadı. Evden, “Bakkaldan cips almaya gidiyorum” diye çıkan Melike, nasıl kayboldu?
6 Mart Cumartesi akşamı saat 19.30 sularında İstanbul Bağcılar’daki evinden, cips almak için çıkan Melike’den bir daha eve geri dönmedi. Şanlıurfalı biriyle sosyal medyadan tanıştığını annesine söyleyen Melike, birkaç saat içinde kayboldu. Babasına bu konuyu söyleyen annesi Mekiye Hanım, “Kızımıza kızmadık. Sadece güvenme, tanıştığın kişi evli olabilir” şeklinde Melike’yi uyardıklarını belirtti. Daha öncede evden kaçan kızları için endişelenen acılı aile, gelecek güzel bir haber için bekliyor.
21 Mar 2021 - 16:17 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.