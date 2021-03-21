Esra Erol'da Bir Aile Dağıldı! Cips Almaya Çıktı, Kocaya Kaçtı! 20 Yaşındaki Kızdan Tek Bir İz Yok!

20 yaşındaki kızı Melike Alci için, Esra Erol’da ya gelen aileden üzücü bir tablo ortaya çıktı. 6 Mart tarihinden beri kayıp olan Melike için, programa başvuran ablası, annesiyle beraber, kardeşini arıyordu. Kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Melike’nin sağlık durumunu merak eden acılı aile stüdyoda, gözyaşlarını tutamadı. Evden, “Bakkaldan cips almaya gidiyorum” diye çıkan Melike, nasıl kayboldu?

6 Mart Cumartesi akşamı saat 19.30 sularında İstanbul Bağcılar’daki evinden, cips almak için çıkan Melike’den bir daha eve geri dönmedi. Şanlıurfalı biriyle sosyal medyadan tanıştığını annesine söyleyen Melike, birkaç saat içinde kayboldu. Babasına bu konuyu söyleyen annesi Mekiye Hanım, “Kızımıza kızmadık. Sadece güvenme, tanıştığın kişi evli olabilir” şeklinde Melike’yi uyardıklarını belirtti. Daha öncede evden kaçan kızları için endişelenen acılı aile, gelecek güzel bir haber için bekliyor.