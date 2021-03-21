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- 21 Mar 2021 - 16:33 G: 21 Mar 2021 - 16:42

Aşık Veysel Hayranlarına Müjde! Bir Fotoğraf Tüm Medyayı Değiştirdi! Meğer Aşık Veysel...

Aşık Veysel’in daha önce hiçbir yerde bulunmayan fotoğrafları ortaya çıktı. Ölüm yıldönümünde ortaya çıkan bu görseller sevenleri çok duygulandırdı. Müjdeli fotoğraflar sosyal medyada dolaşamaya başladı. Yıllardır ortaya çıkmayan bu fotoğraflar, fotoğraflayan kişi tarafından ortaya çıkarıldı. Herkesi şaşırtan ve hüzne boğan bu fotoğraflar her yerde yayınlanmaya başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aralarında ölmeden sadece 12 saat önce çekilen fotoğrafların da yer aldığı birçok fotoğraf medyada yayılamaya başladı. Şok eden fotoğraflardan bir tanesi öyle ilgi çekiydi ki herkesi gözlerini açmasına neden olurken aynı zamanda arşiv niteliği taşıyordu. Bu fotoğraflar ölüm yıldönümünde fotoğrafçı tarafından paylaşıma açıldı.

Sivas’ta yaşamakta olan gazeteci Yücel Önal, ünü dünyaya yayılmış halk ozanı Âşık Veysel’in son fotoğraflarını basına gösterdi. Ölümünün 48. Yıldönümünde gösterilen bu fotoğraflarda ise ölmeden 12 saat önce çekilen fotoğrafları en çok dikkat çeken oldu. Hiç bilinmeyen bu fotoğrafalar ünlü ozanının sevenlerinin duygulandırırken anma gününe çok değerli bir katkı sağlamış oldu.

21 Mar 2021 - 16:33 Ankara- Gündem

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