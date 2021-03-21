Survivor'da Çağrı'ya Büyük Şok! Hem Arkadaşlarından Hem Acun Ilıcalı'dan Uyarı Aldı! Murat Ceylan'dan Sonra Bardağı Taşıran Son Damla...

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı konseyde bir isim belirledi. Cumartesi gecesi netleşen ünlüler takımından elenecek isim herkesi şoka uğrattı. Survivor olabilmek için kıyasıya bir mücadelenin devam ettiği programda bu hafta da seyirciler, heyecan dolu bir bölüm izledi. Dokunulmazlık ödülünü kazanan Gönüller takımı konseye rahat çıkarken, kaybeden Ünlüler takımı arasında gergin dakikalar yaşandı.

51. Bölümü ile Survivor 2021’de heyecan dolu sahneler yer aldı. Eleme adayı olarak Gonca ismini seçen ünlüler takımında geceye damga vuran bir başka isim ise Çağrı oldu. Çağrı için şok iddiaların ortaya atıldığı gecede ağır suçlamalar oldu. Survivor 2021’de son bölümde yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. Çağrı’ya karşı ağır suçlamaların olduğu programda eleme konseyi sırları ortaya çıkardı.