Survivor'da Çağrı'ya Büyük Şok! Hem Arkadaşlarından Hem Acun Ilıcalı'dan Uyarı Aldı! Murat Ceylan'dan Sonra Bardağı Taşıran Son Damla...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı arasında yerini alan Survivor’da eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta adaya veda edecek ismin kim olacağı ise büyük merak konusu oldu. Ünlüler takımı yarışmacılardan elenen isim ise herkesi şaşırttı. Ünlüler ve Gönüller takımı arasında kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı yarışmada kazanan ise Gönüller oldu. Yarışmada ipi göğüsleyen takım Gönüllüler olurken, Ünlüler takımı konsey ismini çıkardı.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı konseyde bir isim belirledi. Cumartesi gecesi netleşen ünlüler takımından elenecek isim herkesi şoka uğrattı. Survivor olabilmek için kıyasıya bir mücadelenin devam ettiği programda bu hafta da seyirciler, heyecan dolu bir bölüm izledi. Dokunulmazlık ödülünü kazanan Gönüller takımı konseye rahat çıkarken, kaybeden Ünlüler takımı arasında gergin dakikalar yaşandı.
51. Bölümü ile Survivor 2021’de heyecan dolu sahneler yer aldı. Eleme adayı olarak Gonca ismini seçen ünlüler takımında geceye damga vuran bir başka isim ise Çağrı oldu. Çağrı için şok iddiaların ortaya atıldığı gecede ağır suçlamalar oldu. Survivor 2021’de son bölümde yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. Çağrı’ya karşı ağır suçlamaların olduğu programda eleme konseyi sırları ortaya çıkardı.
21 Mar 2021 - 17:14 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.