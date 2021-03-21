Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Yılmaz Şoku! Diziden Ayrıldı Ama Gelen O Yorum Bitmediğini Gösterdi! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz karakterine hayat veren başarılı oyuncu Uğur Güneş bir süre önce dizinin kadrosundan ayrılarak sevilen diziye veda etmişti. Bu süreçte kendi arzusuyla diziden ayrıldığı bilgisi gündemi sarsmıştı. Şimdi ise bir yorum ile yeniden gündemi süsleyen Yılmaz karakterinin dizi ile ilişkisi devam mı ediyor mu?
Oyuncu Uğur Güneş’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen bir yorum daha önceden oyuncu kadrosunda bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova’da dizisiyle arasındaki bağın kopmadığını gösterdi. Sosyal medyada yaşanan bu sıcak gelişme ile beraber başarılı oyuncunun sevilen dizi ile arasındaki ilişkilerin devam ettiğini gösterdi. Sosyal medyada yaşanan bu sürpriz gelişme herkesin beğenisi de aldı.
Oyuncu Uğur Güneş’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen bir yorum daha önceden oyuncu kadrosunda bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova’da dizisiyle arasındaki bağın kopmadığını gösterdi. Sosyal medyada yaşanan bu sıcak gelişme ile beraber başarılı oyuncunun sevilen dizi ile arasındaki ilişkilerin devam ettiğini gösterdi. Sosyal medyada yaşanan bu sürpriz gelişme herkesin beğenisi de aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.