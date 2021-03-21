Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Yılmaz Şoku! Diziden Ayrıldı Ama Gelen O Yorum Bitmediğini Gösterdi! Neler Oluyor?

Oyuncu Uğur Güneş’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen bir yorum daha önceden oyuncu kadrosunda bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova’da dizisiyle arasındaki bağın kopmadığını gösterdi. Sosyal medyada yaşanan bu sıcak gelişme ile beraber başarılı oyuncunun sevilen dizi ile arasındaki ilişkilerin devam ettiğini gösterdi. Sosyal medyada yaşanan bu sürpriz gelişme herkesin beğenisi de aldı.

Oyuncu Uğur Güneş’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen bir yorum daha önceden oyuncu kadrosunda bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova’da dizisiyle arasındaki bağın kopmadığını gösterdi. Sosyal medyada yaşanan bu sıcak gelişme ile beraber başarılı oyuncunun sevilen dizi ile arasındaki ilişkilerin devam ettiğini gösterdi. Sosyal medyada yaşanan bu sürpriz gelişme herkesin beğenisi de aldı.