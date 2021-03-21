Survivor Hayrettin Ağızları Açık Bıraktı! Verdiği Kilo Gündem Oldu, Sadece 1 Saatte 2 Kiloya Yakın Yemek Yedi! “Açamaz Tabi, Yüzü Yok”

Yarışmada performansının hemen yanında sempatik ve sevecen tavırlarıyla da gündeme gelen Hayrettin çok özel açıklamalarını bir videoya topladı. Adadan ayrıldıktan sonra evine geçen Survivor Hayrettin sadece 1 saat gibi bir kısa sürede 2 kiloya yakın yemek yedi. Dakikalar içerisinde bu kadar fazla yemek yemesi izleyicilerini hayretler içerisinde bıraktı.

Survivor yarışmasından ayrıldıktan sonra kanalında ilk videosunu yayınlayan Hayrettin’e 47 bin beğeni gelirken; 2 bine yakında yorum geldi. Yorumlarda Hayrettin’in samimi ve sempatik halleri hakkında birçok düşünce dile getirdi. Videoya telefonun açmasıyla başlayan Hayrettin, 1,5 aydır kapalı olduğunu dile getirdi. Binlerce mesaj gelen Hayrettin ilk annesini aradı ve yeşil mercimekli yemekler istedi.