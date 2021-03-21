Survivor Hayrettin Ağızları Açık Bıraktı! Verdiği Kilo Gündem Oldu, Sadece 1 Saatte 2 Kiloya Yakın Yemek Yedi! “Açamaz Tabi, Yüzü Yok”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor’dan kısa bir süre önce elenen Hayrettin, yaptığı video ile gündeme bomba gibi düştü. Adada yaşadıklarından, SMS paralarının nereye gittiğine kadar her şeyi bir videoda toplayan Hayrettin’in verdiği ve sadece dakikalar içinde aldığı kilo şok etkisi yarattı.
Yarışmada performansının hemen yanında sempatik ve sevecen tavırlarıyla da gündeme gelen Hayrettin çok özel açıklamalarını bir videoya topladı. Adadan ayrıldıktan sonra evine geçen Survivor Hayrettin sadece 1 saat gibi bir kısa sürede 2 kiloya yakın yemek yedi. Dakikalar içerisinde bu kadar fazla yemek yemesi izleyicilerini hayretler içerisinde bıraktı.
Survivor yarışmasından ayrıldıktan sonra kanalında ilk videosunu yayınlayan Hayrettin’e 47 bin beğeni gelirken; 2 bine yakında yorum geldi. Yorumlarda Hayrettin’in samimi ve sempatik halleri hakkında birçok düşünce dile getirdi. Videoya telefonun açmasıyla başlayan Hayrettin, 1,5 aydır kapalı olduğunu dile getirdi. Binlerce mesaj gelen Hayrettin ilk annesini aradı ve yeşil mercimekli yemekler istedi.
21 Mar 2021 - 18:41 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.