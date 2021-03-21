Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Büyük Şok! Akıllara Durgunluk Geldi, Ağızlar Açık Kaldı! "Astığı Astık, Kestiği Kestik!"
ATV’nin sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi adrenalin ve gerilim dolu bir fragman yayınlamasıyla izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Büyük şok etkisi yaratan bu fragmanda yaşanan gelişmeler seyircide sabırsızlığa neden oldu. Yeni bölümün iple çekilmesine neden olan bu tanıtım gündeme bomba gibi bir etkisi oldu.
16 Mart Salı akşamı 186. Bölümüyle ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tuncay’ın Hızır'dan çatışmak yerine anlaşmayı tercih etmesini istemesi sürpriz bir gelişme olarak kaydedildi. Zaferin daha kalıcı olması için bu teklifi sunan Tuncay’ın planları merak uyandıran cinsten. Seyircilerin heyecana ve aksiyona doyduğu bu bölümde sevilen dizi izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.
Hızır onlara sunulan hiçbir şeyin asıl sahibi değil, sadece bekçisi olduğu gerçeğini gözler önüne serdi. İlyas’ın ise roketatarla mekanı havaya uçurduğu 187. Bölüm tanıtımı herkes tarafından merakla bekleniyordu. Hızır'ın serbest kalır kalmaz sonuç peşinde olması dizideki gerilimi arttırırken merakla beklenen 187. Bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fakat diziye ait herkesin merakla beklediği detaylara dair yanıtlar ortaya çıkmaya başladı.
21 Mar 2021 - 19:00 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.