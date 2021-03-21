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- 21 Mar 2021 - 19:23 G: 21 Mar 2021 - 19:46

Kırmızı Oda Yönetmeninden Şok Jest! Sadece Aslıhan Gürbüz İçin Bunu Yaptı! 13 Yıl Boyunca...

TV8 ekranlarının sevilen dizisi, Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda’da Kumru’ya hayat veren Aslıhan Gürbüz, rolünün sona ermesiyle birlikte diziye veda etti. Etkileyici ve çarpıcı hikayesiyle Kumru, diziyi izleyenlerin asla unutamayacağı bir karakter olarak hafızalara kazınmayı başardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Psikolog Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından kurgulanan ve gerçek bir hayat hikayesinden alınan olaylar, Kırmızı Oda’daki karakterle anlatılıyor. Kumru da bu hikayede taciz mağduru bir kadın rolündeydi. Henüz küçük bir çocukken üvey babası tarafından tacize uğrayan ve daha sonra karşısına çıkan neredeyse tüm erkeklerden büyük şok yiyen Kumru, sonunda Fahri ile tanışarak huzurlu bir hayatın ilk adımlarını atmaya başladı.

Aslıhan Gürbüz’ün harika performans sergilediği, başarılı oyunculuğu ile hayat verdiği Kumru karakteri, son bölümle birlikte diziye veda etmiş oldu. Ufak Tefek Cinayetler dizisinden sonra Kımızı Oda ile ekrana yeniden dönen Aslıhan Gürbüz, performansıyla izleyicinin övgü dolu yorumlarını sürekli almıştı. Karakteriyle bütünlük sağlayan başarılı oyuncu herkesten takdir topladı.

21 Mar 2021 - 19:23 Ankara- Dizi Haberleri

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