İbo Show'a Katıldı, Hayatı Merak Konusu Oldu! Estetiklerinden Sonra Yaşadıkları Gündem Oldu! Meğer Ceylan...

Ünlü türkücü, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. ‘Küçük Ceylan’ olarak tanınan, Ceylan Avcı, başarılı kariyeriyle ve yaşam öyküsüyle en merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Küçük yaşlarda mesleğe başlayan Ceylan, estetikleri ve sürekli değişen imajıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor. İşte Ceylan’ın hayatı hakkında bilgiler...

‘Seni Sevmeyen Ölsün’ albümüyle 1.3 Milyon satış rakamıyla, büyük çıkış yakalayan ünlüler arasında yer alan Ceylan, iki kez En İyi Kadın THM sanatçısı seçilerek, kariyerinde zirvelere ulaştı. Aslen Tuncelili olan Ceylan, sık sık programlara konuk oluyor. Herkes tarafından hayatı araştırılan Ceylan, geçtiğimiz Cumartesi, İbo Show’a katıldı. Yayında söylediği şarkılarla büyük beğeni toplayan ünlü türkücü, aldığı ödüllerle, söylediği parçalarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.