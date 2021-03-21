İbo Show'a Katıldı, Hayatı Merak Konusu Oldu! Estetiklerinden Sonra Yaşadıkları Gündem Oldu! Meğer Ceylan...
Geçtiğimiz Cumartesi yayınlanan efsane program İbo Show’a katılan, ünlü türkücü Ceylan’ın hayatı merak konusu oldu. Televizyon dünyasının en çok merak edilen programı olan İbo Show, davet ettiği konuklarla hız kesmeden yayınlara devam ediyor. Cumartesi günü yayınlanan efsanevi bölümle, reyting rekorları kıran İbo Show’un, konuklarından biri de Ceylan’dı. Tam adı Ceylan Avcı olan, ünlü türkücünün biyografisi haberimizde…
Ünlü türkücü, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. ‘Küçük Ceylan’ olarak tanınan, Ceylan Avcı, başarılı kariyeriyle ve yaşam öyküsüyle en merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Küçük yaşlarda mesleğe başlayan Ceylan, estetikleri ve sürekli değişen imajıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor. İşte Ceylan’ın hayatı hakkında bilgiler...
‘Seni Sevmeyen Ölsün’ albümüyle 1.3 Milyon satış rakamıyla, büyük çıkış yakalayan ünlüler arasında yer alan Ceylan, iki kez En İyi Kadın THM sanatçısı seçilerek, kariyerinde zirvelere ulaştı. Aslen Tuncelili olan Ceylan, sık sık programlara konuk oluyor. Herkes tarafından hayatı araştırılan Ceylan, geçtiğimiz Cumartesi, İbo Show’a katıldı. Yayında söylediği şarkılarla büyük beğeni toplayan ünlü türkücü, aldığı ödüllerle, söylediği parçalarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.