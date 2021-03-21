Masumlar Apartmanı Dizisine Doktor Hanım Katıldı! Yüzü Görüldü, Milyonlar Şok Oldu! Kırmızı Oda Değil Ama...

Fragmanı izleyenleri şok içinde bırakan gelişmelerden biri Gülben ve Safiye’nin garip tutumları, Han’ın ise kahkahalara kapıldığı anlar fazlasıyla dikkat çekti. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı dizinin 27. bölümünde Han, İnci’nin önerisi ile sonunda bir terapiste başvurma kararı alıyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni yayınlanan fragmanı ise şimdiden beklentilere yol açtı. Herkesin kafasında yüzlerce soru işareti bırakan dizi heyecan dolu yeni bölümü ile Salı akşamı karşımıza çıkacak. Fragmandan anlaşılan bazı gerçekler ise seyircide ters köşeye neden oldu. Beklentilere bir sürpriz ile karşılık veren dizi yeni bölümde neler sunacak merakla bekleniyor.