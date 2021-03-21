Masumlar Apartmanı Dizisine Doktor Hanım Katıldı! Yüzü Görüldü, Milyonlar Şok Oldu! Kırmızı Oda Değil Ama...
TRT1’de Salı akşamları 20:00’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, her hafta yayınlanan yeni bölümleriyle seyircileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. 23 Mart Salı akşamı ekrana çıkacak olan yeni bölümde yine izleyiciye heyecan yaşatacak anlarıyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında yeni bir sürpriz isim ortaya çıktı. Merakla beklenen dizinin fragmanı şimdiden heyecan yarattı.
Fragmanı izleyenleri şok içinde bırakan gelişmelerden biri Gülben ve Safiye’nin garip tutumları, Han’ın ise kahkahalara kapıldığı anlar fazlasıyla dikkat çekti. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı dizinin 27. bölümünde Han, İnci’nin önerisi ile sonunda bir terapiste başvurma kararı alıyor.
Masumlar Apartmanı dizisinin yeni yayınlanan fragmanı ise şimdiden beklentilere yol açtı. Herkesin kafasında yüzlerce soru işareti bırakan dizi heyecan dolu yeni bölümü ile Salı akşamı karşımıza çıkacak. Fragmandan anlaşılan bazı gerçekler ise seyircide ters köşeye neden oldu. Beklentilere bir sürpriz ile karşılık veren dizi yeni bölümde neler sunacak merakla bekleniyor.
21 Mar 2021 - 20:18 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.