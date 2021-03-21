İbrahim Çelikkol Demet Özdemir’e Öyle Sözler Söyledi ki; Duyanlar Dondu Kaldı! Çarklar Tamamen Tersine Döndü, Böyle Gariplik Olamaz…

Son dönemde dizide sergilediği performans ve setteki halleriyle herkesin dikkatini üzerini toplayan Demet Özdemir, bu sefer de İbrahim Çelikkol için kullandığı ifadelerle gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan güzel oyuncu setten de yer yer kareler paylaşarak takipçileriyle dizi arasında bir köprü oluşturuyor.

Sevilen oyuncu gerek sosyal medyadaki paylaşımları gerekse de setteki enerjisi ile herkesi etkilemeyi başarıyor. Genç kuşağın yakından takip ettiği başarılı oyuncu, tarzı ve samimiyetiyle de etrafındaki herkesten tam not alıyor. İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir başarılı oyunculuğu ile diziye değer katan isimlerinden başında geliyor.