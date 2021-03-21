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- 21 Mar 2021 - 20:58 G: 21 Mar 2021 - 21:18

Masterchef Danilo Şeften 10/10 Hareket! Öyle Bir Şey Yaptı ki, Milyonlar Ayakta Alkışladı! Eşine...

Masterchef Danilo Şef eşine öyle bir şey yaptı ki milyonların ağzı açık kaldı. Eşinin doğum gününde yaptığı sürpriz ile alkışları toplayan şef sosyal medyanın konusu oldu. TV8'de ekranlarında seyirci ile buluşan eğlenceli program MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden olan Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'nın 40. Yaşını şok bir sürpriz ile sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile kutladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

TV8’in sevilen yarışma programlarından olan Masterchef, İngiltere kökenli aşçılık programının Türkiye uyarlaması ekranlara geldiğinden beri yoğun bir ilgiyle takip edilen yarışmaya katılabilmek için her sezon binlerce isim başvuru oluşturuyor. 2018’de Acun Medya yapımcılığında yayın hayatına başlayan Masterchef Türkiye’de jürilerden biri olan Danilo Zanna Türk halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

Danilo Zanna eşi ve oğlu ile yer aldığı doğum günü paylaşımı çok kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medya gündemine geldi. Sosyal medyada binlerce Türk takipçisi bulunan Danilo Zanna sempatik tavırları ve güzel üslubu ile herkesin gönüllerinde taht kurmuş bir isim.

21 Mar 2021 - 20:58 Ankara- Magazin

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