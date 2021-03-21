Masterchef Danilo Şeften 10/10 Hareket! Öyle Bir Şey Yaptı ki, Milyonlar Ayakta Alkışladı! Eşine...

TV8’in sevilen yarışma programlarından olan Masterchef, İngiltere kökenli aşçılık programının Türkiye uyarlaması ekranlara geldiğinden beri yoğun bir ilgiyle takip edilen yarışmaya katılabilmek için her sezon binlerce isim başvuru oluşturuyor. 2018’de Acun Medya yapımcılığında yayın hayatına başlayan Masterchef Türkiye’de jürilerden biri olan Danilo Zanna Türk halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

Danilo Zanna eşi ve oğlu ile yer aldığı doğum günü paylaşımı çok kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medya gündemine geldi. Sosyal medyada binlerce Türk takipçisi bulunan Danilo Zanna sempatik tavırları ve güzel üslubu ile herkesin gönüllerinde taht kurmuş bir isim.