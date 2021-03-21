Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda Dizisi Birleşti! İki Dizide Bir Hale Geldi, Olanlar Oldu! Can Yakılacak, Kan Dökülecek…

Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, her bölüm seyircilerin merak ettiği bir konu oluyor. Yayınlanacak olan yeni bölüme dair fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanın hemen arkasından ise akıllarda birçok soru işareti oluştu. Kırmızı Oda dizisi ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisi birleşti mi?

Yayın hayatına başladığı ilk zamanlarda Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden, Kırmızı Oda dizisine konuk olarak transfer olan Zeynep karakteri, Doktor Hanım’a sorunlarını anlatmıştı. Dizi izleyicisi ise Kırmızı Oda dizisinde, Doğduğun Ev Kaderindir rüzgarını hissedince paylaşımlarını sevinç içerisinde yapmıştı. Sezona damgasını vuran Kırmızı Oda dizisinden bir isim şimdide Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk olarak katılacak.