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- 22 Mar 2021 - 16:06 G: 22 Mar 2021 - 16:13

Ankara'da 20 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 20 Nisan 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının içinde olduğumuz bu dönemde Ramazan ayı heyecanı başladı. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan için geri sayımın başlaması ile beraber Müslümanlar da Ramazan’ın hangi gün başlayacağını, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Türkiye’de miladi takvim kullanılmasından dolayı hicri takvime göre Ramazan ayının hangi gün başladığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Bu sene de Ramazan’ın başlangıcının belli olması ile beraber hazırlıklar başladı.

Ankara’da 20 Nisan Sahur ve İftar Vakti Saat Kaçta, 20 Nisan Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?

Diyanet İşler Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile bu sene Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağı açıklandı. Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kala Müslümanlar ise kendi illerinde sahur ve iftar saatlerinin nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Her ilde olduğu gibi başkentte de Ramazan boyunca ezan saatlerinin nasıl olacağı merak ediliyor.

Ramazan ayının 8. günü olan 20 nisan günü başkentte oruç tutacak Müslümanlar için sahur vakti saat 04.25’te bitecek. İmsak vakti ile beraber Allah için tutulacak oruçlar için niyet edilecek. Dualarla niyet eden Müslümanlar akşam ezanına kadar yemek içmekten ve tüm günahlardan uzak duracak. 20 nisan günü Ankara’da akşam ezanı ise saat 19.39’da okunacak.

22 Mar 2021 - 16:06 - Yaşam

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