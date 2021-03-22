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- 22 Mar 2021 - 16:27 G: 22 Mar 2021 - 16:36

Turizm Cennetinde Deniz Dibi Temizliği Yapıldı! Deniz Dibinden Çıkanlar Hayrete Düşürdü!

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği tamamlandı. Deniz dibinden birçok çöp çıkarıldı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Vali Orhan Tavlı koordinasyonunda planlanan etkinlik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri çalışanları, S.S. Bozburun Su Ürünleri Kooperatifi üyelerinin iş birliğinde, Bozburun Mahallesi Balıkçı Barınağı ile Bozburun Körfezi'nde gerçekleştirildi.

Dalgıçların üç saat süren dalışında deniz dibinden, kano, otomobil plakası, otomobil lastiği, halı, çarşaf, tencere, yağ filtresi, lavabo, içecek kutuları, plastik, cam ve metal parçalarının yer aldığı yarım ton civarı atık çıkarıldı.

Kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı.

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, gazetecilere, Marmaris'in eşsiz güzellikte deniz ve koylara sahip olduğunu, bunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Denizin temiz kalması için farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Kaya, "Bu etkinlik farkındalık ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla yapılmış olup, denizlerimizi kirleticilerden uzak tutmamız gerektiğini göstermiştir. Denizler bize atalarımızdan emanet, evlatlarımıza mirastır." ifadelerini kullandı.

22 Mar 2021 - 16:27 AA Muğla- Gündem

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