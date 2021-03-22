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- 22 Mar 2021 - 16:33 G: 22 Mar 2021 - 16:47

Bir Zamanlar Kıbrıs Hangi Gün Saat Kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi Ne Zaman Hangi Kanalda Oynuyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi TRT 1 ekranlarında yer almadan çok büyük ilgi görmüştü. Vatandaşlar tarafından merak edilen yavru vatan dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

TRT1 ekranlarında yayınlanan tanıtım filmleri ile şimdiden büyük ilgi çeken Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı merak konusu oldu. Heyecan dolu tanıtım filmleri ile izleyenlerin dikkatini çeken yapım güçlü oyuncu kadrosu ile de merak uyandırdı. Tanıtım filmleri ile büyük yankı uyandıran yapımın yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alması bekleniyor. Yapım TRT1 ekranlarında nisan ayında yayın hayatına başlayacak.

Yeni sezonda birçok iddialı yapım ile izleyenlerin takdirini kazanan TRT1, reyting rekorları kıracak yeni yapımını ekrana getirmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Serkan Çayoğlu’nun yer alacağı Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümü ile 1 Nisan Perşembe günü ekrana gelecek. Şimdiden dikkatleri üzerine çeken yapımın sezonun başarılı yapımları arasında yer alması bekleniyor.

22 Mar 2021 - 16:33 - Dizi Fragmanları

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