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- 22 Mar 2021 - 16:52 G: 22 Mar 2021 - 17:06

Kovid-19 Denetimleri Devam Ediyor! Kısıtlamaları Umursamayan 333 Kişiye Ceza Uygulandı!

Sakarya, Düzce ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 333 kişiye para cezası kesildi. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın önlemleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Ekipler, 15-20 Mart'ta 235, dün de 51 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit etti. Denetimlerde, toplam 286 kişiye 291 bin 553 lira idari para cezası kesildi.

Düzce ve Bolu

Düzce'de polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 16 kişiye 50 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

Bolu'da ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 31 kişiye 15 bin 920 lira para cezası verildi. Polis ve jandarma ekipleri ayrıca, 20 Mart'tan itibaren gerçekleştirdikleri kontrollerde, maske kuralına uymayan 12 kişiye 10 bin 800 lira idari para cezası uyguladı.

22 Mar 2021 - 16:52 AA Sakarya- Gündem

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