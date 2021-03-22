Acun Ilıcalı ve Müge Anlı Güçlerini Birleştirdi! Exxen Almak İstemeyenler Bile Sırf Bu Program İçin Alacak! Öyle Bir Şeyle Geliyorlar ki...
Medya patronu olarak hitap edilen Acun Ilıcalı, proje üstüne proje geliştiriyor. Televizyon dünyasının vazgeçilmez programlarını yapan Acun Ilıcalı, bu sefer de belgesele el attı. Her girişiminden başarılı olarak çıkan Acun Ilıcalı, belgesel niteliği taşıyacak yeni projesi için Müge Anlı’nın peşine düştü!.
Televizyon dünyasındaki yaptığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı, televizyon sektöründe en başarılı isimlerden oldu. Değişik fikirler üreten Acun Ilıcalı’nın aklındaki yeni projesi çok ses getirecek! Müge Anlı gibi bir isimle çalışmak isteyen Acun Ilıcalı, belgesel niteliği taşıyacak bir proje için teklif götürdü.
Televizyondaki efsane yapımlara ara vermeden internet ortamına yönelen Acun Ilıcalı, Ocak ayında kullanıcılara sunduğu yeni gözdesi ‘Exxen’ için pek çok alanda yeni yapımlar üretiyor. Hali hazırda olan popüler yapımları ve kişileri bünyesine kazandıran Acun Ilıcalı, bu sefer gözünü Müge Anlı’ya dikti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.