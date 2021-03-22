Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde İbrahim Çelikkol Ayrılıyor! Artık Dizide Mehdi Diye Bir Karakter Olmayacak! Kırmızı Oda’nın Sadi’si Fişini Çekecek!
TV8 ekranlarının en başarılı dizileri arasında yerini alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikol’un diziden ayrıldığı duyuruldu. Mehdi karakterinin sonunu ise Sadi karakterinin getireceği konuşulmaya başlandı. Diziden hikayesi artık bambaşka olan Mehdi karakteri için gelişmeler nasıl olacak?
TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlandığı günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk gibi birbirinden başarılı isimler yer alan dizinin son bölümüne Kırmızı Oda dizisinin Sadi karakteri gelmişti.
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanacak olan yeni bölüm Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölüme ait fragmansa dün akşam yayınlandı fakat daha sonra tüm sosyal medya mecralarında silindi. Neden silindiğine dair herhangi bir açıklama gelmemiş olsa bile dizinin sevenleri fragmanı merak ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.