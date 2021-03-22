Burcu Biricik Güzelliğiyle Baş Döndürdü! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Bir Daha Baktı... "Deniz Kızı Gibi"

Kanal D’de yayınlanacak olan Camdaki Kız’ın ilk tanıtımı milyonların ilgisini çekti. İddialı bir tanıtımla seyirciyle buluşan Camdaki Kız’ın başrolünde Burcu Biricik var. Nalan karakteriyle karşımıza çıkacak Burcu Biricik’in oyunculuğu çok beğeniliyor.

Perşembe akşamları pek çok diziye rakip olacak Camdaki Kız’ın başrolünü Burcu Biricik oynayacak. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor gibi dizilere rakip olan “Camdaki Kız” çok iddialı geliyor. Kadroda yer alan diğer isimler ise şöyle; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek. Senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme alacağı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturacak.