Burcu Biricik Güzelliğiyle Baş Döndürdü! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Bir Daha Baktı... "Deniz Kızı Gibi"
Gülseren Budayıcıoğlu’nun efsane hikayelerinden yeni bir dizi daha yapılıyor. Camdaki Kız adlı dizinin fragmanı bile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin konularının ana kayağı olan Gülseren Budayıoğlu’nun hikayelerinden çok bu sefer başrol oyuncusu Burcu Biricik’in güzelliği dikkat çekti. Afişteki güzelliği ile çok beğenilen Burcu Biricik’in nasıl bir karakteri canlandıracağı merak konusu oldu.
Kanal D’de yayınlanacak olan Camdaki Kız’ın ilk tanıtımı milyonların ilgisini çekti. İddialı bir tanıtımla seyirciyle buluşan Camdaki Kız’ın başrolünde Burcu Biricik var. Nalan karakteriyle karşımıza çıkacak Burcu Biricik’in oyunculuğu çok beğeniliyor.
Perşembe akşamları pek çok diziye rakip olacak Camdaki Kız’ın başrolünü Burcu Biricik oynayacak. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor gibi dizilere rakip olan “Camdaki Kız” çok iddialı geliyor. Kadroda yer alan diğer isimler ise şöyle; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek. Senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme alacağı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.