Esra Erol’un Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Adeta Para Basıyor, Aylık Kazancını Görenlerin Dudakları Uçukluyor! Meğer Esra Erol…
ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Esra Erol her bölümde farklı bir hayat hikayesine değiniyor. Acılara ve yaralara deva olan Esra Erol ve başarılı ekibi, birçok ailenin sorununu ortadan kaldırıyor.. ‘Evimizin kızı’ olarak bilinen ünlü sunucu aynı zamanda paraya para demiyor. İzdivaç programı formatından çıkarak reality formatına dönüşüm sağlayan programdan kazanılan para dudakların uçuklama sebebi oldu.
Aylık kazancının miktarını görenler ağızları açık kalarak; büyük bir şoka uğruyor. Dudakları uçuklatacak kadar para kazanan Esra Erol için hayranları “Helal olsun, sonuna kadar hak ediyor” yorumlarını yapıyor. Bin bir emekle ekran başına çıkan Esra Erol’un kazandığı para, asgari ücretliler için hayal niteliğinde. İşte Esra Erol’un kazancı…
Milyonlarca kişinin bağrına ‘evimizin kızı’ olarak bastığı Esra Erol’un ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının “Ne kadar kazanıyorsa kazansın, her zerresini kadar hak ediyor” sözlerini getirirken birçok kullanıcı ise, “Bizde evde zeytine kafa atıyoruz” gibi yorumlar yaparak yüzlerin gülümsemesine neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.