Esra Erol’un Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Adeta Para Basıyor, Aylık Kazancını Görenlerin Dudakları Uçukluyor! Meğer Esra Erol…

Aylık kazancının miktarını görenler ağızları açık kalarak; büyük bir şoka uğruyor. Dudakları uçuklatacak kadar para kazanan Esra Erol için hayranları “Helal olsun, sonuna kadar hak ediyor” yorumlarını yapıyor. Bin bir emekle ekran başına çıkan Esra Erol’un kazandığı para, asgari ücretliler için hayal niteliğinde. İşte Esra Erol’un kazancı…

Milyonlarca kişinin bağrına ‘evimizin kızı’ olarak bastığı Esra Erol’un ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının “Ne kadar kazanıyorsa kazansın, her zerresini kadar hak ediyor” sözlerini getirirken birçok kullanıcı ise, “Bizde evde zeytine kafa atıyoruz” gibi yorumlar yaparak yüzlerin gülümsemesine neden oldu.