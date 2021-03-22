Müge Anlı Tüm Stüdyoyu Şoka Soktu! Öyle Enteresan Bir Kayıp Ekranlara Geldi Ki, Milyonların Ağzı Açık Kaldı! “Üvey Annem Evimize Kara Bulut Gibi Çöktü”

Enteresan bir kayıp olarak gördüğü hikaye izleyenleri hayrete düşürdü. 52 yaşındaki kayıp Ferhan Tetik’in hikayesi çok şaşırttı. Oğlu ve ablasının eşinin stüdyoya gelmesi ile olaylar açığa çıktı. Müge Anlı, Yalova’dan 18 Mart günü kaybolan iki çocuk babası Ferhan Tetik’in kaybını şüpheli olarak değerlendirdi. Oğlunun iddiasına göre, babasının hayatta olmadığını düşünülüyor. Oğlu tarafından atılan şok iddiaya göre, babasının katili olarak ise ikinci eşi hedef gösterildi. Üvey annesinden şüphelenen Ferhan Tetik’in oğlu, bu iddiayı üvey annesi olduğu için söylemediğini, bu fikrini doğrulayacak çeşitli hareketlerde bulunduğu için olduğunu dile getirdi.

Tır şoförü olan Ferhan Tetik, Çiftlikköy’de eşiyle beraber yaşıyordu. Gemlik’e iş başvurusu için gitti ve bir daha geri dönmedi. Bir süredir çalışmayan Ferhan Tetik’in, eşiyle maddi anlamda sorunlar yaşadığını belirten yeğeni Şehnur Koç’un iddiaları olay yarattı. Dayısının nasıl kaybolduğunu, yengeleri Hülya Tetik’ten öğrenebilen yeğen Şehnur Koç, yengesinin iddialarını kameralara anlattı. Hülya Tetik’in iddialarına göre, Ferhan Tetik, Gemlik’e iş başvurusu için gitti, geri dönmedi. Hülya Tetik’in maddi anlamda çok harcama yaptığı iddia edildi. Hülya Tetik’in ise, eşi Ferhan Tetik’in çok harcama yaptığı yönünde söylemde bulunduğu ortaya atıldı.