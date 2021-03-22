Alişan’ın Minik Güzeller Güzeli Kızı Poz Vermeye Başladı! Sevimli Halleri Milyonları Harekete Geçirdi! Yorumlar Coştukça Coştu! Neler Oldu Neler...
Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak gösterilen Alişan ve Buse Varol’un minik sevimli kızları poz vermeye başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan beğenilen çiftin minik güzeller kızına binlerce dua art arda geldi. Yorumlarda düşüncelerini dile getiren takipçileri, adeta yorumları coşturdukça coşturdu. Neler oluyor?
Sevilen çiftin sosyal medya paylaşımları ise sosyal medyada yankı uyandırdı. Oyuncu Buse Varol ile geçtiğimiz yıllarda evlenen Alişan, mutlu bir aileye adım atmıştı. Evlilikle taçlandırdıkları ilişkilerinden sonra Buse Varol ve Alişan Burak’ı kucağına almıştı. Kısa bir süre önce minik kızları Eliz’i kucağına alarak ikinci kez anne ve baba olan çift, merakla takip ediliyor.
Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ikili sosyal medyadan paylaştığı görsellerle ilgi odağı oluyor. Hem ailesinden hem de sosyal hayatından paylaşım yapan ikiliye binlerce beğeni geliyor. Özellikle kısa bir süre önce kucaklarına aldıkları Eliz ile paylaşımlar bu beğenileri ikiye katlıyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.