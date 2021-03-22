Alişan’ın Minik Güzeller Güzeli Kızı Poz Vermeye Başladı! Sevimli Halleri Milyonları Harekete Geçirdi! Yorumlar Coştukça Coştu! Neler Oldu Neler...

Sevilen çiftin sosyal medya paylaşımları ise sosyal medyada yankı uyandırdı. Oyuncu Buse Varol ile geçtiğimiz yıllarda evlenen Alişan, mutlu bir aileye adım atmıştı. Evlilikle taçlandırdıkları ilişkilerinden sonra Buse Varol ve Alişan Burak’ı kucağına almıştı. Kısa bir süre önce minik kızları Eliz’i kucağına alarak ikinci kez anne ve baba olan çift, merakla takip ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ikili sosyal medyadan paylaştığı görsellerle ilgi odağı oluyor. Hem ailesinden hem de sosyal hayatından paylaşım yapan ikiliye binlerce beğeni geliyor. Özellikle kısa bir süre önce kucaklarına aldıkları Eliz ile paylaşımlar bu beğenileri ikiye katlıyor.