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- 22 Mar 2021 - 20:37 G: 22 Mar 2021 - 21:10

Mehmet Ali Erbil Kırdı Geçirdi! Canlı Yayında Anlattıkları Olay Oldu! Salam Mevzu Bahis Olunca Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı!

Sosyal medyada paylaşımlarıyla magazin gündemine giren ünlüler, sadece fotoğraf paylaşarak değil, katıldıkları canlı yayınlarla da sosyal medyada yer buluyorlar. Ünlülerin canlı yayındaki söylemleriyle pek çok takipçi eğlenceli dakikalar yaşıyor. Instagram canlı yayınlara katılan ünlülerin renkli görüntülerine bir yenisi de Mücbir Sebepler’de eklendi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına efsane isimler katıldı. İkilinin sunduğu program olan Mücbir Sebepler’in dün geceki konukları Kuşum Aydın ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’di. Eğlenceli geçen yayında renkli görüntüler yaşandı. Esprilerin, kahkahanın eksik olmadığı programda ‘salam’ krizi yaşandı. Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek adlı programda, kutudan çıkan baton salamı bir seyircinin ağzına soktuğu görüntülere atıflar yapıldı.

Dünyada yaşanan pandemi sürecinden beri eskisi kadar yoğun şov programlarının yapılmadığı bu dönemde Instagram gibi sosyal medyalardan yapılan kişisel canlı yayınlarla keyifli anlar yaşanmaya devam ediyor. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın da pandeminin başından beri Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlar gerçekleşmeye devam ediyor.

22 Mar 2021 - 20:37 Ankara- Magazin

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