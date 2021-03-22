Seda Sayan ve Mahsun Kırmızıgül Duyurdu! Bambaşka Bir Projeyi Ele Aldılar, Bomba Gibi Sallayacaklar! O İsimden Açıklama Geldi!

1955 doğumlu, aslen Adanalı olan şair Ahmet Selçuk İlkan, kendi okuduğu besteleri dışında pek çok ünlü isme de bestelerinden verdi. Yeni açıkladığı iki ünlü isme de beste verdiği haberleri sosyal medyada yer buldu. Lise yıllarından beri şiir yazan İlkan, mimarlık okuduğu üniversite yıllarında ‘Hayat Dergisi’nin düzenlediği “aşk” konulu şiir yarışmasında “Hatırlar mısın?” adlı şiiri ile birinciliğe layık görülmüştü. Mimarlık eğitimini yarım bırakan İlkan, İstanbul’a dönerek Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenciliğine devam etti. 1978 yılında profesyonel olarak şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980 yılında üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan, 1000’den fazla esere imzasını atmıştır.

Pandemi sürecinde her ünlü farklı farklı yanlara yönelse de Ahmet Selçuk İlkan, söz yazarak ve beste yaparak bu süreci geçiriyor. Katıldığı bir açılışta yeni projelerinden bahseden ünlü söz yazarı İlkan, birlikte çalıştığı iki ünlü ismin albüm çalışmasında bulunduğunu belirtti. Bugüne kadar yüzlerce ünlü isme besteler veren ünlü söz yazarı ve besteci Ahmet Selçuk İlkan’ın yazdıkları en sevilen sözlerden olmaya devam ediyor.