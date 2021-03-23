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- 23 Mar 2021 - 12:02 G: 23 Mar 2021 - 13:17

Masumlar Apartmanı Dizisine TRT1 Kanalı El Attı! Çekimler Durduruldu, Yeni Bölüm Ortada Yok! Öyle Bir Şey Yaşandı ki...

Masumlar Apartmanı dizisine koronavirüs gölge düşürdü. Çekimlerine ara verilen dizinin setindeki gergin dakikalar yaşandı. Aniden bütün önlemler alınan Masumlar Apartmanı dizisinin setinde çekimleri durdurma kararı alan dizide tüm oyunculara test yapıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

TRT1 ekranlarında yayınlanan başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı’nda sevilen oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Her bölümün heyecanla beklenildiği dizide seyircisini çok üzen bir gelişme kaydedildi. Merakla beklenen haberin detaylarına dair bilgiler geleme başladı.

Sevilen dizide en son Safiye’nin tren garındaki sahnesi ekran karşısındaki seyirciye duygusal anlar yaşatmıştı. Masumlar Apartmanı’nda Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel’in Koronavirüs testi pozitif çıkması sette bir şok yaşattı. Sette hemen alınan önlemler sonrası çekimler durdurulurken diğer oyunculara test yapılması ardından dizi çekimlerine devam edildi.

23 Mar 2021 - 12:02 Ankara- Dizi Haberleri

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