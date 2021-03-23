Masumlar Apartmanı Dizisine TRT1 Kanalı El Attı! Çekimler Durduruldu, Yeni Bölüm Ortada Yok! Öyle Bir Şey Yaşandı ki...
Masumlar Apartmanı dizisine koronavirüs gölge düşürdü. Çekimlerine ara verilen dizinin setindeki gergin dakikalar yaşandı. Aniden bütün önlemler alınan Masumlar Apartmanı dizisinin setinde çekimleri durdurma kararı alan dizide tüm oyunculara test yapıldı.
TRT1 ekranlarında yayınlanan başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı’nda sevilen oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Her bölümün heyecanla beklenildiği dizide seyircisini çok üzen bir gelişme kaydedildi. Merakla beklenen haberin detaylarına dair bilgiler geleme başladı.
Sevilen dizide en son Safiye’nin tren garındaki sahnesi ekran karşısındaki seyirciye duygusal anlar yaşatmıştı. Masumlar Apartmanı’nda Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel’in Koronavirüs testi pozitif çıkması sette bir şok yaşattı. Sette hemen alınan önlemler sonrası çekimler durdurulurken diğer oyunculara test yapılması ardından dizi çekimlerine devam edildi.
23 Mar 2021 - 12:02 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.