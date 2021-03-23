Masumlar Apartmanı Dizisine TRT1 Kanalı El Attı! Çekimler Durduruldu, Yeni Bölüm Ortada Yok! Öyle Bir Şey Yaşandı ki...

TRT1 ekranlarında yayınlanan başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı’nda sevilen oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Her bölümün heyecanla beklenildiği dizide seyircisini çok üzen bir gelişme kaydedildi. Merakla beklenen haberin detaylarına dair bilgiler geleme başladı.

Sevilen dizide en son Safiye’nin tren garındaki sahnesi ekran karşısındaki seyirciye duygusal anlar yaşatmıştı. Masumlar Apartmanı’nda Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel’in Koronavirüs testi pozitif çıkması sette bir şok yaşattı. Sette hemen alınan önlemler sonrası çekimler durdurulurken diğer oyunculara test yapılması ardından dizi çekimlerine devam edildi.