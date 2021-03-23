Almanya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölüm Sayıları Rekor Seviyede! Angela Merkel Önemli Açıklamalarda Bulundu
Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 250 kişi yaşamını yitirdi. İşte detaylar...
Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 485 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 2 milyon 674 bin 710'a yükseldi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 250 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 74 bin 964'e çıktı. Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümler 75 bin sınırına ulaştı. Almanya'da 7 milyon 650 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 500 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Başbakan Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantı sonrasında, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 28 Mart'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresinin, önlemler sertleştirilerek 18 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.
23 Mar 2021 - 12:29 AA - Sağlık
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.