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- 23 Mar 2021 - 12:29 G: 23 Mar 2021 - 12:30

Almanya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölüm Sayıları Rekor Seviyede! Angela Merkel Önemli Açıklamalarda Bulundu

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 250 kişi yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 485 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 2 milyon 674 bin 710'a yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 250 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 74 bin 964'e çıktı. Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümler 75 bin sınırına ulaştı. Almanya'da 7 milyon 650 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 500 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Başbakan Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantı sonrasında, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 28 Mart'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresinin, önlemler sertleştirilerek 18 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

23 Mar 2021 - 12:29 AA - Sağlık

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