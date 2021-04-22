Haberler Ankara Haberler Ankara
- 22 Nis 2021 - 03:47 G: 22 Nis 2021 - 03:54

Ankara'da 22 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 22 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 22 Nisan 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İslam dininin en önemli ayı olan Ramazan için geri sayım başladı. İçinde bulunduğumuz Şaban ayının bitmesi ile başlayacak Ramazan için hazırlık yapan Müslümanlar sahur ve iftar saatlerini araştırıyor.

Ankara'da 22 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 22 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.40

21 Nisan 2022 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 21 Nisan 2022 Sahur Vakti saat:04.22

22 Nisan Ankara’da İftar ve Sahur Vakti Saat Kaçta Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?

Ramazan ayının yaklaşması ile beraber hangi tarihte ilk oruçların tutulacağı, ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerini nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağını açıkladı. 13 nisan Ramazan’ın ilk günü olacak ve 30 gün boyunca İslam dininin en önemli ibadeti olan oruçlar tutulacak. Müslümanlar ise Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerinin hangi saatlere denk geleceğini gün gün araştırıyor.

Bu sene Ramazan’ın 9. günü 21 nisan tarihine gelecek. Ramazan boyunca olduğu gibi 22 nisan tarihinde de oruç tutacak Müslümanlar, bu tarihte sahur ve iftar vakitlerinin hangi saatlere denk geleceğini araştırıyor. 22 nisan günü imsak vakti saat 04.22’te denk gelecek. İmsak vaktinden önce sahurlarını yapan vatandaşlar, imsak vakti ile beraber oruç tutmak için niyet edecekler. Başkentte imsak vakti ile başlayan oruçlar akşam ezanı ile son bulacak. 22 nisan günü akşam ezanı ise saat 19.40’de okunacak.

22 Nis 2021 - 03:47 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
21 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
21 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 21 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 21 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
20 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
20 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 20 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 20 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da 20 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 20 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
19 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
19 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 19 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 19 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da 18 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 18 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 18 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 18 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
17 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
17 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 17 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 17 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da 22 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 22 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 22 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 22 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Ramazan Bayramı 2021 Ne Zaman Başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı Hangi Güne Denk Gelir? mask
Ramazan Bayramı 2021 Ne Zaman Başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı Hangi Güne Denk Gelir?
22 Nisan Perşembe Tatil Mi, Yarım Gün Mü? 23 Nisan Ne Zaman Resmi Tatil Mi? mask
22 Nisan Perşembe Tatil Mi, Yarım Gün Mü? 23 Nisan Ne Zaman Resmi Tatil Mi?
Esra Erol'da Bir Baba Öyle Bir Yıkıldı ki, Milyonlar Yasa Girdi! Esra Erol Bile Duygulandı.... "Bir Babaya Bu Yapılır mı?" mask
Esra Erol'da Bir Baba Öyle Bir Yıkıldı ki, Milyonlar Yasa Girdi! Esra Erol Bile Duygulandı.... "Bir Babaya Bu Yapılır mı?"
Serenay Sarıkaya Hayranlarını Şok Etti! Gizlice Fotoğraf Paylaştı, Instagram Çalkalandı! Cem Yılmaz Kaosu Devam Ediyor... mask
Serenay Sarıkaya Hayranlarını Şok Etti! Gizlice Fotoğraf Paylaştı, Instagram Çalkalandı! Cem Yılmaz Kaosu Devam Ediyor...
Acun Ilıcalı Bu Kez Çileden Çıkacak! Şeyma Subaşı Kızını Alıp, Mısır'da Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki... mask
Acun Ilıcalı Bu Kez Çileden Çıkacak! Şeyma Subaşı Kızını Alıp, Mısır'da Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL