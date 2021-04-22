Ankara'da 22 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 22 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

İslam dininin en önemli ayı olan Ramazan için geri sayım başladı. İçinde bulunduğumuz Şaban ayının bitmesi ile başlayacak Ramazan için hazırlık yapan Müslümanlar sahur ve iftar saatlerini araştırıyor.

Ankara · 22 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.40

21 Nisan 2022 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 21 Nisan 2022 Sahur Vakti saat:04.22

22 Nisan Ankara’da İftar ve Sahur Vakti Saat Kaçta Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?



Ramazan ayının yaklaşması ile beraber hangi tarihte ilk oruçların tutulacağı, ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerini nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağını açıkladı. 13 nisan Ramazan’ın ilk günü olacak ve 30 gün boyunca İslam dininin en önemli ibadeti olan oruçlar tutulacak. Müslümanlar ise Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerinin hangi saatlere denk geleceğini gün gün araştırıyor.



Bu sene Ramazan’ın 9. günü 21 nisan tarihine gelecek. Ramazan boyunca olduğu gibi 22 nisan tarihinde de oruç tutacak Müslümanlar, bu tarihte sahur ve iftar vakitlerinin hangi saatlere denk geleceğini araştırıyor. 22 nisan günü imsak vakti saat 04.22’te denk gelecek. İmsak vaktinden önce sahurlarını yapan vatandaşlar, imsak vakti ile beraber oruç tutmak için niyet edecekler. Başkentte imsak vakti ile başlayan oruçlar akşam ezanı ile son bulacak. 22 nisan günü akşam ezanı ise saat 19.40’de okunacak.