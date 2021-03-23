Hande Erçel Adeta Para Basıyor! Siyah Mini Elbisesiyle Önce Sosyal Medyayı Sonra Cepleri Yaktı! Sadece Bir Parça Tamı Tamına…
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel birkaç gün önce paylaştığı siyah mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı yakmıştı. Elbisenin fiyatından hemen sonra ise cepler adeta alev aldı. Servetini bir parçaya ödediği parayla gösteren Hande Erçel’in elbiseye ödediği miktar ise…
Kerem Bürsin ile başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinden büyük bir hayran kitlesi toplayan Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştıklarıyla gündemin bir numarası haline geliyor. Aktif kullandığı sosyal medya hesabından ise sık sık hem hayatından hem de dizinin setinden paylaşımlar yapıyor.
Kısa sürede 20 Milyon takipçiye ulaşan Hande Erçel, ilk kez Güneşin Kızları dizisinde yıldızını parlatmıştı. Güneşin Kızları dizisinin final yapmasının ardından birçok projede bulunan Hande Erçel gün giderek hem hayran kitlesini genişletmiş hem de oyunculuk kariyerini üst seviyeye taşımıştı. Fiziği, yüz güzelliği ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, şimdide hayran kitlesini şoka sokacak bir olayın altına imzasını attı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.