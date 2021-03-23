Doğduğun Ev Kaderindir Önce Yayınladı Sonra Sildi! Fragman Değişiyor, 37 Bölümde Mehdi Son Kez Gözükecek! Artık Her Şey Çok Farklı Olacak…

Çarşamba akşamlarında TV8 ekranlarından seyircisi ile buluşan dizinin yarın akşam yeni bölümünün ekranlarda olması planlanıyor. Diziye Kırmızı Oda’dan katılacak olan Sadi karakterinin etkisi isi seyircileri heyecanlandırmaya yetti. Birde üstüne İbrahim Çelikkol’un diziden ayrılacağının duyurulması seyircilerde tansiyonları büyütmüştü.

Zeynep ve Barış’ın hikayesi haline gelecek olan diziden yeni bölümleri merak edilirken her şeyin yavaş yavaş değişeceği tahmin edilmeye başlandı. Dizinin yeni bölümünde Sadi karakterinin olması bekleniyor fakat dizinin yayın gününe bir gün kalmasına rağmen bir fragman ortada yok. Dizinin çekimlerinin nasıl olacağı ise en merak edilen detaylar arasında yerini alıyor.