Doğduğun Ev Kaderindir Önce Yayınladı Sonra Sildi! Fragman Değişiyor, 37 Bölümde Mehdi Son Kez Gözükecek! Artık Her Şey Çok Farklı Olacak…
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 37. Bölümünün fragmanını ortadan kaldırdı. Bunun üzerine binlerce iddia ortaya atılmaya başladı. Sevilen dizinin yeni bölümünün ortadan kaldırılmasıyla birlikte dizinin 37. Bölümüne ait senaryonun değiştiği düşünülmeye başlandı.
Çarşamba akşamlarında TV8 ekranlarından seyircisi ile buluşan dizinin yarın akşam yeni bölümünün ekranlarda olması planlanıyor. Diziye Kırmızı Oda’dan katılacak olan Sadi karakterinin etkisi isi seyircileri heyecanlandırmaya yetti. Birde üstüne İbrahim Çelikkol’un diziden ayrılacağının duyurulması seyircilerde tansiyonları büyütmüştü.
Zeynep ve Barış’ın hikayesi haline gelecek olan diziden yeni bölümleri merak edilirken her şeyin yavaş yavaş değişeceği tahmin edilmeye başlandı. Dizinin yeni bölümünde Sadi karakterinin olması bekleniyor fakat dizinin yayın gününe bir gün kalmasına rağmen bir fragman ortada yok. Dizinin çekimlerinin nasıl olacağı ise en merak edilen detaylar arasında yerini alıyor.
23 Mar 2021 - 18:13 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.