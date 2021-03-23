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- 23 Mar 2021 - 18:40 G: 23 Mar 2021 - 19:51

Müge Anlı’da Esrarengiz Kayıp Cinayet Fitilini Ateşledi! Tüm Oklar Üvey Annede Kilitlendi! Oğlu Gözyaşlarına Hakim Olamadı! “Bana Neler Çektirdi, Ama O Benim Babam!”

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir kayıp ele alındı. Her ne kadar kayıp olarak gözükse bile bütün düşünceler cinayetin fitilini ateşledi. Tüm oklar ise üvey anneyi gösterdi. İddiaların farklı kollardan farklı biçimlerde gelmesi milyonların şok olmasına neden oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müge Anlı'nın ele aldığı kayıp olaylardan biri olan Ferhan Tetik, 6 gündür hiçbir yerde bulunamıyor. Babasının öldüğünden şüphelenen Fatih ise Müge Anlı'ya katılarak hem Müge Anlı'dan hem de ekibinden yardım istedi. 52 yaşında olan hayat dolu babasının kayıp olmadığından emin olan Ferhat, "Üvey annem hayatımıza kara bulut gibi çöktü" sözleriyle şüpheleri üvey anne Hülya'da odakladı. 

Canlı yayına katılan Hülya Hanım ise tüm iddiaları yalanlayarak; eşiyle çok iyi bir ilişkisinin olduğunu, evlerinde çok mutlu bir hava olduğunu dile getirdi. Bunların yanında ise eşinin borçlarından dolayı bir yerde saklandığını düşünen Hülya Hanım, "Eşimle aramızda hiçbir sorun yoktu. Ben ondan hiç para istemedim. Sadece bir yerde saklandığını kısa bir süre sonra geleceğini düşünüyorum" sözleriyle açıkladı.

23 Mar 2021 - 18:40 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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