Müge Anlı’da Esrarengiz Kayıp Cinayet Fitilini Ateşledi! Tüm Oklar Üvey Annede Kilitlendi! Oğlu Gözyaşlarına Hakim Olamadı! “Bana Neler Çektirdi, Ama O Benim Babam!”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir kayıp ele alındı. Her ne kadar kayıp olarak gözükse bile bütün düşünceler cinayetin fitilini ateşledi. Tüm oklar ise üvey anneyi gösterdi. İddiaların farklı kollardan farklı biçimlerde gelmesi milyonların şok olmasına neden oldu.
Müge Anlı'nın ele aldığı kayıp olaylardan biri olan Ferhan Tetik, 6 gündür hiçbir yerde bulunamıyor. Babasının öldüğünden şüphelenen Fatih ise Müge Anlı'ya katılarak hem Müge Anlı'dan hem de ekibinden yardım istedi. 52 yaşında olan hayat dolu babasının kayıp olmadığından emin olan Ferhat, "Üvey annem hayatımıza kara bulut gibi çöktü" sözleriyle şüpheleri üvey anne Hülya'da odakladı.
Canlı yayına katılan Hülya Hanım ise tüm iddiaları yalanlayarak; eşiyle çok iyi bir ilişkisinin olduğunu, evlerinde çok mutlu bir hava olduğunu dile getirdi. Bunların yanında ise eşinin borçlarından dolayı bir yerde saklandığını düşünen Hülya Hanım, "Eşimle aramızda hiçbir sorun yoktu. Ben ondan hiç para istemedim. Sadece bir yerde saklandığını kısa bir süre sonra geleceğini düşünüyorum" sözleriyle açıkladı.
23 Mar 2021 - 18:40 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.