Aslıhan Gürbüz Kırmızı Oda Dizisinden Sonra Çok Değişti! Artık Bambaşka Biri Oldu! Güzelliğine Hayran Olmamak Elde Değil! Yeni İmajı…
Kırmızı Oda dizisinde Kumru fırtınası estiren Aslıhan Gürbüz, yayınlanan son bölümde ekranlara veda etmişti. Uzun bir süreden sonra Kırmızı Oda dizsiyle ekranlara gelen güzel oyuncu, en son Ufak Tefek Cinayetler gibi başarılı dizide başrol olarak yer alıyordu. Dizinin final yapmasıyla birlikte inzivaya çekilen oyuncu Kırmızı Oda dizisinde büyük bir başarı gösterdi.
13 yıllık oyunculuk kariyerinde en zor karakterin kendisi için Kumru olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, dizi çekimleri sırasında çok eğlendiğini de dile getiren bir paylaşım yaparak hayranlarına duyurmuştu. Akıllara kazınan bir karakter olarak ekran başındakiler acı – tatlı duygular yaşatan Kumru karakteri Kırmızı Oda dizisinde son kez göründü.
Alya, Meliha ve Boncuk gibi birçok karakterin etkisi uzun bir süre seyircide hakim olmuştu. Diziden ayrılmalarına rağmen sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başarmışlardı. Kumru karakteri de bu kişilerin arasında yerini aldı ve diziden ayrılmasına rağmen uzun bir süre sosyal medyada konuşuldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.