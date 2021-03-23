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- 23 Mar 2021 - 19:35 G: 23 Mar 2021 - 20:56

Aslıhan Gürbüz Kırmızı Oda Dizisinden Sonra Çok Değişti! Artık Bambaşka Biri Oldu! Güzelliğine Hayran Olmamak Elde Değil! Yeni İmajı…

Kırmızı Oda dizisinde Kumru fırtınası estiren Aslıhan Gürbüz, yayınlanan son bölümde ekranlara veda etmişti. Uzun bir süreden sonra Kırmızı Oda dizsiyle ekranlara gelen güzel oyuncu, en son Ufak Tefek Cinayetler gibi başarılı dizide başrol olarak yer alıyordu. Dizinin final yapmasıyla birlikte inzivaya çekilen oyuncu Kırmızı Oda dizisinde büyük bir başarı gösterdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

13 yıllık oyunculuk kariyerinde en zor karakterin kendisi için Kumru olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, dizi çekimleri sırasında çok eğlendiğini de dile getiren bir paylaşım yaparak hayranlarına duyurmuştu. Akıllara kazınan bir karakter olarak ekran başındakiler acı – tatlı duygular yaşatan Kumru karakteri Kırmızı Oda dizisinde son kez göründü.

Alya, Meliha ve Boncuk gibi birçok karakterin etkisi uzun bir süre seyircide hakim olmuştu. Diziden ayrılmalarına rağmen sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başarmışlardı. Kumru karakteri de bu kişilerin arasında yerini aldı ve diziden ayrılmasına rağmen uzun bir süre sosyal medyada konuşuldu.

23 Mar 2021 - 19:35 Ankara- Magazin

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