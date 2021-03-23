Hande Erçel’den “Nazar Değmesin!” Dedirttirecek Fotoğraf! Hem Güzelliği Hem de Sürprizi Ortaya Çıktı! Bir Paylaşım Tüm Dengeleri Değiştirdi…

20 milyona yakınlaşan takipçi sayısı, gün gittikçe büyüyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel’in en büyük hayran kitlesi ise bu diziden geliyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, her paylaşımıyla olay oluyor. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Hande Erçel, paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisine sunuyor.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Hande Erçel, il sıralarda yer almayı başarıyor. Hayranları için yaptığı renkli paylaşımlar kısa sürede tüm sosyal medyada yer kaplıyor. Hayranlarından ise binlerce güzel yorum alıyor.