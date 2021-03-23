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- 23 Mar 2021 - 20:28 G: 23 Mar 2021 - 21:23

Hande Erçel’den “Nazar Değmesin!” Dedirttirecek Fotoğraf! Hem Güzelliği Hem de Sürprizi Ortaya Çıktı! Bir Paylaşım Tüm Dengeleri Değiştirdi…

Ekranların en sevilen dizileri arasından yerini alan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak yer alan Hande Erçel’den “nazar değmesin” dedirtecek paylaşım geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir görsel akıllardan başların gitmesine neden oldu. Sadece güzelliği değil aynı zamanda bir sürprizini de açıkladı o görselle!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

20 milyona yakınlaşan takipçi sayısı, gün gittikçe büyüyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel’in en büyük hayran kitlesi ise bu diziden geliyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, her paylaşımıyla olay oluyor. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Hande Erçel, paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisine sunuyor.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Hande Erçel, il sıralarda yer almayı başarıyor. Hayranları için yaptığı renkli paylaşımlar kısa sürede tüm sosyal medyada yer kaplıyor. Hayranlarından ise binlerce güzel yorum alıyor.

23 Mar 2021 - 20:28 Ankara- Magazin

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