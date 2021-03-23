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- 23 Mar 2021 - 21:24 G: 23 Mar 2021 - 22:27

Esra Erol’da Bir Kadının Dünyası Başına Yıkıldı! Nişanlısının Evli Hatta Çocuklu Olduğunu Öğrenince Büyük Bir Şok Yaşadı! Esra Erol’dan İse Sticker Olacak Fotoğraf Geldi!

ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Esra Erol, ele aldığı bir konuyla milyonları şoka soktu. Programa katılarak yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Nergis Hanım, evlenme arifesinde olduğu kadının evli hatta çocuklu biri olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı. Esra Erol ise olayların sonunda yaptığı hareketle WhatsApp gibi uygulamalara sticker olacak bir fotoğraf geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

63 yaşında çaresiz kadının başına gelenlerin ardından Esra Erol’a katılarak sorunu anlattı. Esra Erol’da ekibiyle birlikte çalışmaları başlattı. Evlenme arifesinde olduğu Hüseyin’in beyin evli olduğunu Esra Erol’da öğrenen kadın şok geçirdi. Hüseyin isimli adamın 5 yıllık evli olduğu öğrenen Nergis Hanım, ne yapacağını bilemez bir hale geldi.

Nergis Hanım’ın iddialarına göre; Hüseyin Zorlu, babasından miras kalan parasına göz diktiği için evlenmek istedi. Bu anlarda yayına bağlanan Hüseyin Bey ise çıkan tüm iddiaları yalanladı ve inkar etti. Fakat gerçekler ortaya gün gibi dökülünce Hüseyin Bey, canlı yayından ayrıldı. 5 farklı kişiyle evlenen Hüseyin Bey’in açıklamaları karşısında yıkılan Nergis Hanım Esra Erol’a sarılarak hüngür hüngür ağladı.

23 Mar 2021 - 21:24 Ankara- Dizi Haberleri

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