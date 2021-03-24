Hande Erçel’in Kerem Bürsin’den Sonra Yüzü Gülmüyor! İstenmeyen Gelin İlan Edildi! Kerem Bürsin’e Dönmesi An Meselesi… Neler Oluyor?
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Takipçileri ünlü oyuncunun her paylaşımını göz hapsine alırken bu sefer işler tamamen değişti. Geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel’in ünlü iş adamı Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Ortaya çıkan gerçek ise akıllara durgunluk verdi. Milyonlarca kişi Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkının yeniden başlamasının an meselesi olduğunu söylüyor. O detay ise…
Kariyer hayatında elde ettiği başarıların yanı sıra özel hayatıyla ilgili de gündemden düşmeyen Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan Kerem Bürsin’le ilgili sık sık aşk iddialarıyla anılıyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun iş adamı Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı ortaya atılmıştı. Bu iddiaların ardından yeni bir gelişme ortaya çıktı. Meğer Hande Erçel yeni aşkında istenmeyen gelin olmuş…
Murat Dalkılıç’la uzun süre aşk yaşayan Hande Erçel daha sonra ayrılık kararı almış ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu. Sonrasın da ise ünlü oyuncunun Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Hatta bu iddialar öyle bir hal almıştı ki milyonlarca kişi hemen hemen her gün Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında çıkan haberleri mercek altına alıyordu. Fakat Murat Akdoğan’ın ortaya çıkması tüm dengeleri değiştirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.