Esra Erol Ölümle Tehdit Edildi! O Konuk Hem Dolandırdı Hem De Bir Cinayet Şüphelisi Olarak Gündeme Geldi! Kardeşleri ise Tehditleri Arka Arkaya Sıraladı! Neler Oluyor?

ATV’de yayınlanan ve sırları açığa çıkaran konseptiyle herkesin ilgi odağı olan Esra Erol’da programında çözüm bekleyen son olay programın çizgilerinden çıkarak Esra Erol’un hayatıyla ilgili iddialara neden oldu. Kibar Ünüvar olayı ile sarsıcı sonuçlar doğuran programda Esra Erol hakkında şok detaylar ortaya çıktı.

İbrahim Bey'in 85 bin lirasını Kibar Ünüvar tarafından ele geçirildiğini iddia ederek Esra Erol'a başvurmuştu. İbrahim Bey, Kibar Ünüvar'la ikinci evliliğini yapmaktaydı. Halil İbrahim Bey, Kibar Hanım’ın kendisine kardeşi şeklinde tanıttığı Hakkı ile birlikte parasını kaptırdığını ileri sürdü. 35 bin lira başlık parası şeklinde ve toplamda 85 bin lirasını Kibar'a kaptırdığını iddia eden Halil İbrahim Bey, Esra Erol'dan yardım talebinde bulundu.