Esra Erol Ölümle Tehdit Edildi! O Konuk Hem Dolandırdı Hem De Bir Cinayet Şüphelisi Olarak Gündeme Geldi! Kardeşleri ise Tehditleri Arka Arkaya Sıraladı! Neler Oluyor?
Esra Erol’da programında son yaşanan olay Esra Erol’u tehlikeye soktu. Sevilen programda sır dolu olay pahalıya mal oldu. Programı derinden sarsan bu gelişme sosyal medyada gündemini de belirlerken Esra Erol’dan açıklama geldi. Birçok iddianın yer aldığı programda açıklık bekleyen son olay program sınırlarını aşarak skandal gelişmelere neden oldu.
ATV’de yayınlanan ve sırları açığa çıkaran konseptiyle herkesin ilgi odağı olan Esra Erol’da programında çözüm bekleyen son olay programın çizgilerinden çıkarak Esra Erol’un hayatıyla ilgili iddialara neden oldu. Kibar Ünüvar olayı ile sarsıcı sonuçlar doğuran programda Esra Erol hakkında şok detaylar ortaya çıktı.
İbrahim Bey'in 85 bin lirasını Kibar Ünüvar tarafından ele geçirildiğini iddia ederek Esra Erol'a başvurmuştu. İbrahim Bey, Kibar Ünüvar'la ikinci evliliğini yapmaktaydı. Halil İbrahim Bey, Kibar Hanım’ın kendisine kardeşi şeklinde tanıttığı Hakkı ile birlikte parasını kaptırdığını ileri sürdü. 35 bin lira başlık parası şeklinde ve toplamda 85 bin lirasını Kibar'a kaptırdığını iddia eden Halil İbrahim Bey, Esra Erol'dan yardım talebinde bulundu.
24 Mar 2021 - 14:27 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.