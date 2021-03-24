Mehmet Ali Erbil’in Son Halini Görenler Üzüntüden Bitap Düştü! Yeniden Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Mehmet Ali Erbil, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla birlikte gündemde uzun soluklu yer almaya devam ediyor. Neredeyse iki yıl önce evinin banyosundan kayarak düşen ünlü şovmen uzun süre tedavi görmüş ve o esnada kaçış sendromu hastalığına yakalanmıştı. Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Son durumunu görenler ise üzüntüden bitap düştü. Sağlık durumu…
Yıllardır televizyon ekranlarının en sevilen yüzlerinden birisi olan Mehmet Ali Erbil, yakalandığı hastalığının ardından düzenli olarak tedavi görüyor ve sağlık durumu hakkında sık sık bilgilendirme yapılıyordu. Milyonlarca kişi Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunun iyiye gitmesine sevinirken son hali herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Sağlık durumu hakkında açıklama gecikmedi.
Hem oyuncu hem de sunucu olan Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek programıyla akıllara kazınmış ve tüm Türkiye’nin sevdiği isimler arasında yerini almıştı. Milyonlarca kişi ünlü şovmenin bir an önce toparlanmasını ve yeniden ekranlarda boy göstermesini temenni ediyordu. Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Haberi duyan takipçileri ise sağlık durumunu merak etmeye başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.