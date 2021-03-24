Mehmet Ali Erbil’in Son Halini Görenler Üzüntüden Bitap Düştü! Yeniden Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu…

Yıllardır televizyon ekranlarının en sevilen yüzlerinden birisi olan Mehmet Ali Erbil, yakalandığı hastalığının ardından düzenli olarak tedavi görüyor ve sağlık durumu hakkında sık sık bilgilendirme yapılıyordu. Milyonlarca kişi Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunun iyiye gitmesine sevinirken son hali herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Sağlık durumu hakkında açıklama gecikmedi.

Hem oyuncu hem de sunucu olan Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek programıyla akıllara kazınmış ve tüm Türkiye’nin sevdiği isimler arasında yerini almıştı. Milyonlarca kişi ünlü şovmenin bir an önce toparlanmasını ve yeniden ekranlarda boy göstermesini temenni ediyordu. Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Haberi duyan takipçileri ise sağlık durumunu merak etmeye başladı.