Hande Erçel, Acun Ilıcalı’yı Teğet Geçti! 27 Yaşında Servetine Servet Kattı! O Başarısı Sosyal Medyanın Diline Düştü…

FOX Tv’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel magazin gündeminden asla inmiyor. İsmi sürekli yeni konularla gündem olan güzel oyuncu, bu defa bir rekora imza attı. Tüm dünyada adını duyuran Hande Erçel’e ilgi bir gün olsun azalmıyor.

Sen Çal kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile paylaştığı başrolde gösterdiği performans ile takdirleri toplamaya devam eden güzel isim, en son İbrahim Selim’in sunduğu, İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk olmuştu. Burada merak edilen soruları yanıtlayan Hande Erçel’in ‘çocuk’ sorusuna verdiği yanıt ise gündeme bomba gibi düşmüştü.