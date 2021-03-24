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- 24 Mar 2021 - 18:44 G: 24 Mar 2021 - 18:56

Hande Erçel, Acun Ilıcalı’yı Teğet Geçti! 27 Yaşında Servetine Servet Kattı! O Başarısı Sosyal Medyanın Diline Düştü…

Hande Erçel Türkiye’de bir ilki başardı. Rekor başarısıyla takdirleri toplayan oyuncunun evine çiçekler yağdı. Sosyal medyada rekor kıran ünlü isim Türkiye’de 1. oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle herkesin beğenisini kazanan Hande Erçel’e tüm dünyadan ilgiler yağmaya devam ediyor. Bu başarısıyla ne kazandığı da sosyal medyada herkesi düşündüren bir konu oluyor. İşte o başarısı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

FOX Tv’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel magazin gündeminden asla inmiyor. İsmi sürekli yeni konularla gündem olan güzel oyuncu, bu defa bir rekora imza attı. Tüm dünyada adını duyuran Hande Erçel’e ilgi bir gün olsun azalmıyor.

Sen Çal kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile paylaştığı başrolde gösterdiği performans ile takdirleri toplamaya devam eden güzel isim, en son İbrahim Selim’in sunduğu, İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk olmuştu. Burada merak edilen soruları yanıtlayan Hande Erçel’in ‘çocuk’ sorusuna verdiği yanıt ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

24 Mar 2021 - 18:44 Ankara- Magazin

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