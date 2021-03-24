Acun Ilıcalı’dan Büyük Jest! Exxen İçin Öyle Bir Karar Aldı Ki, Kullanıcıları Sevinç Çığlıkları Attı! Sadece Sayılı Günler Kaldı…

Ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı’nın son sürprizi binlerce kişide sevinç patlaması yaşattı. Üzerinden yıllar geçse de popülerliğini yitirmeyen efsane diziyi Exxen’e taşıyacak bu adım Acun Ilıcalı tarafından atıldı. Şimdiden sabırsızlığa yol açan bu gelişme binlerce kişiyi beklemeye soktu. Merakla beklene bu gelişmeye dair sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

Yıllar geçmesine rağmen duyulan ilginin azalmadığı Leyla ile Mecnun dizisine göz diken Acun Ilıcalı dizinin haklarını aldı. Çok sevilen dizi, Exxen için yeniden geliyor. Ünlü yönetmen Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek ve aynı zengin kadrosuyla ekrana gelecek dizi, milyonlarca kişide heyecan yarattı. Aynı senaryo üzerinden devam edeceği öğrenilen efsane dizi Leyla ile Mecnun'un çekimleri ise yaz aylarında başlayacak.