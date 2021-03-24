Acun Ilıcalı’dan Büyük Jest! Exxen İçin Öyle Bir Karar Aldı Ki, Kullanıcıları Sevinç Çığlıkları Attı! Sadece Sayılı Günler Kaldı…
Acun Ilıcalı’nın son hamlesi milyonlarda kutlamaya neden oldu. Efsane yapımın haklarını alan Acun Ilıcalı kendi kurduğu medya olan Exxen’e taşıyacak. Çok sevilen ve milyonlarca seyirciye ulaşan, Türk televizyon tarihinde rekorları alt üst eden kült yapım, artık Acun Ilıcalı’nın ellerinde. Milyonları etkileyen bu haber şimdiden sosyal medyada en üst sıralarda konuşulmaya devam ediyor.
Ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı’nın son sürprizi binlerce kişide sevinç patlaması yaşattı. Üzerinden yıllar geçse de popülerliğini yitirmeyen efsane diziyi Exxen’e taşıyacak bu adım Acun Ilıcalı tarafından atıldı. Şimdiden sabırsızlığa yol açan bu gelişme binlerce kişiyi beklemeye soktu. Merakla beklene bu gelişmeye dair sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.
Yıllar geçmesine rağmen duyulan ilginin azalmadığı Leyla ile Mecnun dizisine göz diken Acun Ilıcalı dizinin haklarını aldı. Çok sevilen dizi, Exxen için yeniden geliyor. Ünlü yönetmen Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek ve aynı zengin kadrosuyla ekrana gelecek dizi, milyonlarca kişide heyecan yarattı. Aynı senaryo üzerinden devam edeceği öğrenilen efsane dizi Leyla ile Mecnun'un çekimleri ise yaz aylarında başlayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.