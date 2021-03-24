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- 24 Mar 2021 - 19:38 G: 24 Mar 2021 - 19:51

Savaşçı'nın Yeni Kağan Bozok'undan Şok Açıklama! Yayın Tarihini Vermedi ama Tüm Detayları Anlattı! Ekranlara Gelmesi An Meselesi…

Ara verilen Savaşçı dizisinden müjde geldi. Dizinin yayına tekrar başlayıp başlamayacağı sorulan Tamer Karadağlı’dan dizi hakkındaki son gelişmeler verildi. Savaşçı dizisi, tekrar yayınlanmasını isteyen dizinin sıkı takipçileri tarafından sürekli gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin başarılı başrol oyuncuları katıldıkları bir ödül gecesinde dizi hakkında tüm ayrıntıları verdi. Müjde bekleyen dizinin takipçileri için sevindirici haberler geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından 11’incisi düzenlenen Yılın EN’leri ödüllerinin verileceği ödül töreni geçen akşam Yenibosna Pullman İstanbul Hotel’de düzenlendi. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru ev sahipliği yaptı.  Törende ödüller sahiplerini buldu. Geceye katılan Savaşçı dizisinin ünlü isimlerinden Tamer Karadağlı, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu geceye damgasını vurdu.

Geceye kültür, sanat ve iş dünyasından pek çok ünlü katıldı. Savaşçı dizisinin ünlü oyuncuları da ödül törenine katıldı. Tören öncesi röportaj verdikleri sırada dizi hakkında kısa bir söyleşi yapan Savaşçı’nın ünlü isimleri, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Yaşam boyu Meslek ve Onur Ödülleri’ne layık görüldü. Gecenin önemine dair görüşleri alınan Tamer Karadağlı, “Çok güzel bir gece olacağını umuyoruz. Ben zaten Engelsiz Yaşam Vakfı’na sürekli destek oluyorum. Hep söylediğimiz gibi ‘Hepimiz birer engelli adayıyız’ aslında. O yüzden de buna dikkat çekmekte çok fayda olduğuna inanıyorum” diyerek ödül gecesiyle ilgili fikirlerini belirtti.

24 Mar 2021 - 19:38 Ankara- Dizi Haberleri

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