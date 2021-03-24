Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölümü Ekranlara Gelmeyecek! Fragmanı ise Önce Yayınlandı Sonra Kaldırıldı! Neler Oluyor?

Tv 8’de Çarşamba akşamları yayınlanan, dram ve heyecan dolu bölümleriyle izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşanan son gelişme dizinin hayranları çok üzen türdendi. Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk’ün başrollerini üstlendiği dizide geçen haftaki heyecan dolu bölümünde, Barış ve Zeynep’in evinin kurşunlanmasının ardından herkes bundan sonraki olacaklar hakkında meraklı bir bekleyiş içindeydi.

Sevilen dizinin gelecek bölümünde; Cengiz’in, Zeynep’in içinde olduğu evin uğradığı saldırıda suçu Mehdi’nin üzerine yıkması ile birlikte, olayların karmakarışık gelişeceği bir bölüm olacağı beklentiler arasındaydı. Diziye bir başka çok sevilen yapım olan Kırmızı Oda’dan Erkan Petekkaya’nın canlandırdığı Sadi karakterinin de katılacağı haberi de beklentilerde tavan yapmıştı.