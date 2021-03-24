Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölümü Ekranlara Gelmeyecek! Fragmanı ise Önce Yayınlandı Sonra Kaldırıldı! Neler Oluyor?
Doğduğun Ev Kaderindir’de yaşanan son gelişme seyircisini derinden etkileyecek nitelikte. Sosyal medyada çok konuşulan dizi hakkındaki bu olay geniş yankı uyandırdı. Diziyi kökten etkileyen bu durum karşısında seyircinin ne yapacağı ise merak konusu oldu. Sevilen dizinin beklenen yeni bölümünde meydana gelen bu olay seyircide endişe yarattı.
Tv 8’de Çarşamba akşamları yayınlanan, dram ve heyecan dolu bölümleriyle izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşanan son gelişme dizinin hayranları çok üzen türdendi. Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk’ün başrollerini üstlendiği dizide geçen haftaki heyecan dolu bölümünde, Barış ve Zeynep’in evinin kurşunlanmasının ardından herkes bundan sonraki olacaklar hakkında meraklı bir bekleyiş içindeydi.
Sevilen dizinin gelecek bölümünde; Cengiz’in, Zeynep’in içinde olduğu evin uğradığı saldırıda suçu Mehdi’nin üzerine yıkması ile birlikte, olayların karmakarışık gelişeceği bir bölüm olacağı beklentiler arasındaydı. Diziye bir başka çok sevilen yapım olan Kırmızı Oda’dan Erkan Petekkaya’nın canlandırdığı Sadi karakterinin de katılacağı haberi de beklentilerde tavan yapmıştı.
24 Mar 2021 - 19:51 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.