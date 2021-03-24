Sadakatsiz Dizisi İfşalandı! O Oyuncu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Bölümü Resmen Ele Verdi! Artık Dengeler Değişiyor…

Dengeleri değiştirilecek nitelikte bir paylaşım Sadakatsiz dişinin yeni bölümünü ele verdi. Yeni bölüm henüz yayınlanmadan Instagram’da yapılan bir paylaşım diziyi fena ele verdi. Birçok seyirci hayretler içinde kalırken akşam yayınlanacak bölümde nelerin olacağı ise büyük merak konusu. Seyircileri meraklandıran bu gizemli paylaşım dizinin oyuncusundan geldi.

Kanal D’nin sezona bomba gibi başlayıp ilk gün heyecanını hala koruduğu dizi Sadakatsiz’de Derin’i canlandıran Melis Sezen Instagram hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki görenler hayretler içinde kalırken dizi takipçileri bu sürpriz paylaşım karşısında şok geçirdi. Entrikaların hiç eksik olmadığı dizi Sadakatsiz, bu paylaşım ile henüz ekrana gelmeden binlerce seyirciyi etkilemeyi başardı. Melis Sezen bu paylaşımla meraklar uyandırırken kafalarda dizi için birçok soru işareti oluşmasına da neden oldu.