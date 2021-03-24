Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Mar 2021 - 20:08 G: 24 Mar 2021 - 20:39

Sadakatsiz Dizisi İfşalandı! O Oyuncu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Bölümü Resmen Ele Verdi! Artık Dengeler Değişiyor…

Sadakatsiz dizisinin oyuncusundan her şeyi açığa çıkaran o paylaşım sosyal medyayı salladı. Dizi severlerin görünce şok geçirdiği paylaşımda dizi hakkında ilginç gerçekler ortaya çıktı. Sosyal medyada gündeme bomba gibi giriş yapan bu paylaşımda diziden çok ince detaylar yer aldı. Seyirciyi dehşete düşüren bu paylaşımla birlikte dizinin akıbeti hakkında sorular sorulmaya başlandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dengeleri değiştirilecek nitelikte bir paylaşım Sadakatsiz dişinin yeni bölümünü ele verdi. Yeni bölüm henüz yayınlanmadan Instagram’da yapılan bir paylaşım diziyi fena ele verdi. Birçok seyirci hayretler içinde kalırken akşam yayınlanacak bölümde nelerin olacağı ise büyük merak konusu. Seyircileri meraklandıran bu gizemli paylaşım dizinin oyuncusundan geldi.

Kanal D’nin sezona bomba gibi başlayıp ilk gün heyecanını hala koruduğu dizi Sadakatsiz’de Derin’i canlandıran Melis Sezen Instagram hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki görenler hayretler içinde kalırken dizi takipçileri bu sürpriz paylaşım karşısında şok geçirdi. Entrikaların hiç eksik olmadığı dizi Sadakatsiz, bu paylaşım ile henüz ekrana gelmeden binlerce seyirciyi etkilemeyi başardı. Melis Sezen bu paylaşımla meraklar uyandırırken kafalarda dizi için birçok soru işareti oluşmasına da neden oldu.

24 Mar 2021 - 20:08 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ne Masumlar Apartmanı Ne Sadakatsiz Ne de Doğduğun Ev Kaderindir! Öyle Bir Dizi Geliyor Ki, Finallerin Ardı Arkası Kesilmeyecek! Reytingleri Şimdiden Belli… mask
Ne Masumlar Apartmanı Ne Sadakatsiz Ne de Doğduğun Ev Kaderindir! Öyle Bir Dizi Geliyor Ki, Finallerin Ardı Arkası Kesilmeyecek! Reytingleri Şimdiden Belli…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ından Veda! Oktay Kaynarca’nın Duygusal Paylaşımı, Herkesi Şok Etti! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ından Veda! Oktay Kaynarca’nın Duygusal Paylaşımı, Herkesi Şok Etti! Neler Oluyor?
Masumiyet Dizisi Milyonları Yasa Boğdu! Dizinin En Önemlisi İlk Karakteri Gidiyor! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Yayın Hayatı Sonlanabilir… mask
Masumiyet Dizisi Milyonları Yasa Boğdu! Dizinin En Önemlisi İlk Karakteri Gidiyor! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Yayın Hayatı Sonlanabilir…
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölümü Ekranlara Gelmeyecek! Fragmanı ise Önce Yayınlandı Sonra Kaldırıldı! Neler Oluyor? mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölümü Ekranlara Gelmeyecek! Fragmanı ise Önce Yayınlandı Sonra Kaldırıldı! Neler Oluyor?
Savaşçı'nın Yeni Kağan Bozok'undan Şok Açıklama! Yayın Tarihini Vermedi ama Tüm Detayları Anlattı! Ekranlara Gelmesi An Meselesi… mask
Savaşçı'nın Yeni Kağan Bozok'undan Şok Açıklama! Yayın Tarihini Vermedi ama Tüm Detayları Anlattı! Ekranlara Gelmesi An Meselesi…
Arka Sokaklar Dizisi Ekranlara Veda Ediyor! O Oyuncunun Sağlık Durumu Tüm Dengeleri Değiştirdi! Çekimler Durduruldu! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisi Ekranlara Veda Ediyor! O Oyuncunun Sağlık Durumu Tüm Dengeleri Değiştirdi! Çekimler Durduruldu! Neler Oluyor?
İbo Show’a Katıldı, İbrahim Tatlıses’i İfşaladı! O İsim Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki, Sosyal Medya Titredi! Meğer İbrahim Tatlıses… mask
İbo Show’a Katıldı, İbrahim Tatlıses’i İfşaladı! O İsim Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki, Sosyal Medya Titredi! Meğer İbrahim Tatlıses…
Sadakatsiz Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Benim Adım Melek Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Depremleri Getiren Ayrılık! Zeynep Kesin Kararını Verince Ayrılık Netleşti! Senaryoda Sonra Gelindi! O İsim… mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Depremleri Getiren Ayrılık! Zeynep Kesin Kararını Verince Ayrılık Netleşti! Senaryoda Sonra Gelindi! O İsim…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ne Masumlar Apartmanı Ne Sadakatsiz Ne de Doğduğun Ev Kaderindir! Öyle Bir Dizi Geliyor Ki, Finallerin Ardı Arkası Kesilmeyecek! Reytingleri Şimdiden Belli… mask
Ne Masumlar Apartmanı Ne Sadakatsiz Ne de Doğduğun Ev Kaderindir! Öyle Bir Dizi Geliyor Ki, Finallerin Ardı Arkası Kesilmeyecek! Reytingleri Şimdiden Belli…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ından Veda! Oktay Kaynarca’nın Duygusal Paylaşımı, Herkesi Şok Etti! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ından Veda! Oktay Kaynarca’nın Duygusal Paylaşımı, Herkesi Şok Etti! Neler Oluyor?
Masumiyet Dizisi Milyonları Yasa Boğdu! Dizinin En Önemlisi İlk Karakteri Gidiyor! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Yayın Hayatı Sonlanabilir… mask
Masumiyet Dizisi Milyonları Yasa Boğdu! Dizinin En Önemlisi İlk Karakteri Gidiyor! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Yayın Hayatı Sonlanabilir…
Survivor Nisa ve Cemal Can’ın Dostlukları Dominik’te Kaldı! Her Şeyi Tek Kalemde Sildiler! Olayın Perde Arkasındaki O İsim ise… mask
Survivor Nisa ve Cemal Can’ın Dostlukları Dominik’te Kaldı! Her Şeyi Tek Kalemde Sildiler! Olayın Perde Arkasındaki O İsim ise…
Sadakatsiz Dizisi İfşalandı! O Oyuncu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Bölümü Resmen Ele Verdi! Artık Dengeler Değişiyor… mask
Sadakatsiz Dizisi İfşalandı! O Oyuncu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Bölümü Resmen Ele Verdi! Artık Dengeler Değişiyor…
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölümü Ekranlara Gelmeyecek! Fragmanı ise Önce Yayınlandı Sonra Kaldırıldı! Neler Oluyor? mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölümü Ekranlara Gelmeyecek! Fragmanı ise Önce Yayınlandı Sonra Kaldırıldı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL